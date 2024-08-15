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Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Эксперт Николаев рассказал, на что обратить внимание при покупке нового смартфона

15 августа 2024, 16:58
При выборе нового смартфона главный редактор портала BigGeek.ru Николай Николаев рекомендует учитывать три ключевых аспекта: производительность, камеру и экран.

По его словам, выбор смартфона — это индивидуальный процесс, который зависит от бюджета и задач пользователя, пишет Pravda.Ru.

Важно понимать, что современные устройства обычно работают без сбоев 2-3 года. При этом, смартфоны на операционных системах iOS и Android имеют свои особенности, и выбор моделей на Android значительно шире.

Для тех, кто увлекается мобильными играми, особое внимание стоит уделить процессору. Экран также играет важную роль: устройства с частотой обновления 60 Гц и 120 Гц дают разный пользовательский опыт, сообщает NewsInfo.Ru.

Важно ориентироваться на свои потребности при выборе нового телефона.

#Алина Ибрагимова
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