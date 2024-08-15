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Posted Сегодня, 02:03

Published Сегодня, 02:03

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Сколько стоит дом

Испанский таунхаус бизнесмена-банкрота из Новосибирска выставили на торги

15 августа 2024, 02:03
Фото: 1MI
Сколько стоит дом
В Испании на торгах продают роскошный дом, владельцем которого является предприниматель из Новосибирска, о чем сообщил финансовый управляющий.

Александра Войтова признали банкротом еще пять лет назад. Он основал в Новосибирске ряд проектов. Его имущество распродают на торгах. Так, среди прочего, на продажу выставлен его таунхаус, который находится в Испании.

Недвижимость из Валенсии стоит более 48 млн рублей. Если на него не найдутся покупатели, то с каждым днем он будет все дешевле, передает «Новая Сибирь».

Бизнесмен купил этот дом в 2011 году. Он двухэтажный: внутри есть спальни, санузлы, столовая, кухня, террасы. Таунхаус расположен вблизи моря.

На грани банкротства оказался также и новосибирский застройщик. Речь идет о компании «Дискус плюс», принадлежащей депутату Алексею Джулаю.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Банкротство#Продажа#Недвижимость#Дом
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