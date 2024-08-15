Испанский таунхаус бизнесмена-банкрота из Новосибирска выставили на торги

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
Александра Войтова признали банкротом еще пять лет назад. Он основал в Новосибирске ряд проектов. Его имущество распродают на торгах. Так, среди прочего, на продажу выставлен его таунхаус, который находится в Испании.
Недвижимость из Валенсии стоит более 48 млн рублей. Если на него не найдутся покупатели, то с каждым днем он будет все дешевле, передает «Новая Сибирь».
Бизнесмен купил этот дом в 2011 году. Он двухэтажный: внутри есть спальни, санузлы, столовая, кухня, террасы. Таунхаус расположен вблизи моря.
На грани банкротства оказался также и новосибирский застройщик. Речь идет о компании «Дискус плюс», принадлежащей депутату Алексею Джулаю.