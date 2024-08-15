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Published Сегодня, 03:32

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Updated Сегодня, 03:34

Куда можно отдать кабачки

Как избавиться от надоедливых кабачков — дачникам назвали лучший способ

15 августа 2024, 03:32
Фото: atas.info
Куда можно отдать кабачки

Способ избавления от кабачков назвали новосибирским дачникам в Минприроды

Новосибирские дачники мечтают избавиться от лишних кабачков, а в Минприроды назвали способ, как это сделать.

В соцсетях можно найти разные объявление по типу: отдам даром кабачки. В этом году их выросло так много, что дачники уже не знают, куда их можно деть. В министерстве природы назвали действенный способ.

Недавно Новосибирский зоопарк объявил акцию «Добрый урожай». Суть в том, что любой желающий может принести в зверинец свежие овощи, которыми потом накормят животных.

В зоопарке действительно найдут кабачкам применение. Если не для еды, то для декора или же игр зверей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Зоопарк#Еда#Минприроды#Огород#Кабачки
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