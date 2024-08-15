Как избавиться от надоедливых кабачков — дачникам назвали лучший способ

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
В соцсетях можно найти разные объявление по типу: отдам даром кабачки. В этом году их выросло так много, что дачники уже не знают, куда их можно деть. В министерстве природы назвали действенный способ.
Недавно Новосибирский зоопарк объявил акцию «Добрый урожай». Суть в том, что любой желающий может принести в зверинец свежие овощи, которыми потом накормят животных.
В зоопарке действительно найдут кабачкам применение. Если не для еды, то для декора или же игр зверей.