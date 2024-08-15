Курорт «Озеро Карачи»: Новосибирская область будет развивать оздоровительный туризм

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В ходе рабочей поездки губернатор Андрей Травников посетил Чановский район, где обсуждались важные шаги для улучшения инфраструктуры и привлечения туристов.
Курорт «Озеро Карачи» — это не просто живописное место, а настоящий санаторий федерального значения, который уже с 1880 года помогает людям укреплять здоровье. Уникальные природные ресурсы, такие как минеральная вода, лечебная грязь и йодобромная вода, привлекают сюда более 10 тысяч человек ежегодно.
Но на этом развитие не останавливается. В ближайшие годы на берегу озера появятся новые спальные корпуса, благоустроенная набережная и зоны отдыха с кафе, велодорожками и амфитеатром. Общая стоимость проекта составит 200 миллионов рублей.
Губернатор подчеркнул, что курорт и дальше будет развиваться, и поручил местным властям активнее участвовать в федеральных программах для привлечения инвестиций. Это означает, что уже скоро «Озеро Карачи» сможет предложить ещё больше возможностей для оздоровления и отдыха всем желающим.
Курорт «Озеро Карачи» — это место, где каждый может найти гармонию с природой и восстановить силы. К 2025 году, когда санаторий отметит своё 145-летие, он обещает стать ещё более привлекательным и современным.