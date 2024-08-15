Курорт «Озеро Карачи»: Новосибирская область будет развивать оздоровительный туризм

Губернатор подчеркнул, что курорт и дальше будет развиваться, и поручил местным властям активнее участвовать в федеральных программах для привлечения инвестиций. Это означает, что уже скоро «Озеро Карачи» сможет предложить ещё больше возможностей для оздоровления и отдыха всем желающим.