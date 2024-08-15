atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Главный корпус санатория

Курорт «Озеро Карачи»: Новосибирская область будет развивать оздоровительный туризм

15 августа 2024, 10:30
Фото: Правительство Новосибирской области
Главный корпус санатория

Туризм на озере Карачи будут развивать в Новосибирской области

Новосибирская область готовится стать настоящим центром оздоровительного туризма благодаря активному развитию курорта «Озеро Карачи».

В ходе рабочей поездки губернатор Андрей Травников посетил Чановский район, где обсуждались важные шаги для улучшения инфраструктуры и привлечения туристов.

Курорт «Озеро Карачи» — это не просто живописное место, а настоящий санаторий федерального значения, который уже с 1880 года помогает людям укреплять здоровье. Уникальные природные ресурсы, такие как минеральная вода, лечебная грязь и йодобромная вода, привлекают сюда более 10 тысяч человек ежегодно.

Но на этом развитие не останавливается. В ближайшие годы на берегу озера появятся новые спальные корпуса, благоустроенная набережная и зоны отдыха с кафе, велодорожками и амфитеатром. Общая стоимость проекта составит 200 миллионов рублей.

Губернатор подчеркнул, что курорт и дальше будет развиваться, и поручил местным властям активнее участвовать в федеральных программах для привлечения инвестиций. Это означает, что уже скоро «Озеро Карачи» сможет предложить ещё больше возможностей для оздоровления и отдыха всем желающим.

Курорт «Озеро Карачи» — это место, где каждый может найти гармонию с природой и восстановить силы. К 2025 году, когда санаторий отметит своё 145-летие, он обещает стать ещё более привлекательным и современным.

Читайте также:
Стоит ли ехать в Китай в 2024 году: честные отзывы и правила въезда«Я покорен Монголией»: художник из Новосибирска съездил на родину ЧингисханаЛитературный туризм начали развивать в Новосибирской области
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Туризм#Путешествия#КЦ
Подпишитесь
Стало известно, объявят ли всеобщую мобилизацию на фоне событий в Курской области
Сегодня, 10:28
Посетителя сауны убило током в новосибирском бассейне — виновного наказали
Сегодня, 02:56
В лесу искали приставы отца-алиментщика из Новосибирской области
Сегодня, 02:21
Билеты на самолет выросли на 20% — куда слетать новосибирцам дешевле всего
Вчера, 16:40
Пляж на Обском море передадут в ведение Новосибирска
Вчера, 11:59
Мигрантов-закладчиков отправили в новосибирскую колонию за 14 попыток сбыта
Вчера, 09:33