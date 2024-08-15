Медвежат-двойняшек Белку и Стрелку забрали от матери в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Белка и Стрелка начали свою самостоятельную жизнь. Они родились в Новосибирском зоопарке в 2022 году. Их мама — Герда, а папа — Кай.
Белые медведицы жили вместе и были неразлучными. Спустя два года сестрички выросли и достигли практически размера мамы. Пришло время жить отдельно, ведь в дикой природе так и происходит. Сначала медведица сильно переживала, но долго не грустила.
Белку и Стрелку переселили в новый вольер. Пока они адаптируются в новом месте и редко выходят на публику. Вскоре они начнут гулять. У Герды скоро будет свидание со своим спутником Каем. Вероятно, у них ожидается новое потомство.
Совсем недавно свое 25-летие отмечал знаменитый на всю страну орангутан Бату.