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Медвежата теперь живут в другом месте

Медвежат-двойняшек Белку и Стрелку забрали от матери в Новосибирском зоопарке

15 августа 2024, 09:54
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Медвежата теперь живут в другом месте
Сестричек Белку и Стрелку отселили от мамы в новый вольер, чем удивили посетителей в Новосибирском зоопарке.

Белка и Стрелка начали свою самостоятельную жизнь. Они родились в Новосибирском зоопарке в 2022 году. Их мама — Герда, а папа — Кай.

Белые медведицы жили вместе и были неразлучными. Спустя два года сестрички выросли и достигли практически размера мамы. Пришло время жить отдельно, ведь в дикой природе так и происходит. Сначала медведица сильно переживала, но долго не грустила.

Белку и Стрелку переселили в новый вольер. Пока они адаптируются в новом месте и редко выходят на публику. Вскоре они начнут гулять. У Герды скоро будет свидание со своим спутником Каем. Вероятно, у них ожидается новое потомство.

Совсем недавно свое 25-летие отмечал знаменитый на всю страну орангутан Бату.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Медведи#Новосибирский зоопарк#Медвежата#Белка#Стрелка
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