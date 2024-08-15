Митя Фомин раскритиковал Артемия Лебедева за унижения Новосибирска

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Дизайнер Лебедев однажды назвал Новосибирск «городом, который забыли построить». Он не считает столицу Сибири мегаполисом, а единственный плюс — только новый терминал аэропорта. Он обзывал Новосибирск провинцией и даже попой. В фаворитах у блогера только Красноярск.
Самих новосибирцев такие высказывания очень задевают. Митя Фомин, который тоже родился и вырос в этом городе, признался, что ему обидно читать такие оскорбления.
Артист в шоу «Ломовка Live» приметил стремительное развитие города: за сто лет тут появилось метро, его называли сибирским Чикаго, Новосибирск продолжает славиться медициной, образованием, достопримечательностями.
По мнению певца, сюда приезжают туристы, чтобы посетить НОВАТ, море, Академгородок, знаменитые рестораны.