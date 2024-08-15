Митя Фомин раскритиковал Артемия Лебедева за унижения Новосибирска

Дизайнер Лебедев однажды назвал Новосибирск «городом, который забыли построить». Он не считает столицу Сибири мегаполисом, а единственный плюс — только новый терминал аэропорта. Он обзывал Новосибирск провинцией и даже попой. В фаворитах у блогера только Красноярск.