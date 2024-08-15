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За что высмеивали Новосибирск

Митя Фомин раскритиковал Артемия Лебедева за унижения Новосибирска

15 августа 2024, 03:46
Фото: кадр из шоу «Ломовка Live»
За что высмеивали Новосибирск
Блогер Артемий Лебедев постоянно критикует Новосибирск, что не понравилось певцу Мите Фомину, о чем он заявил во время шоу.

Дизайнер Лебедев однажды назвал Новосибирск «городом, который забыли построить». Он не считает столицу Сибири мегаполисом, а единственный плюс — только новый терминал аэропорта. Он обзывал Новосибирск провинцией и даже попой. В фаворитах у блогера только Красноярск.

Самих новосибирцев такие высказывания очень задевают. Митя Фомин, который тоже родился и вырос в этом городе, признался, что ему обидно читать такие оскорбления.

Артист в шоу «Ломовка Live» приметил стремительное развитие города: за сто лет тут появилось метро, его называли сибирским Чикаго, Новосибирск продолжает славиться медициной, образованием, достопримечательностями.

По мнению певца, сюда приезжают туристы, чтобы посетить НОВАТ, море, Академгородок, знаменитые рестораны.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Критика#Шоу#Артемий Лебедев#Оскорбление#Митя Фомин
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