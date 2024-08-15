Молнии с грозой обрушились под утро на Новосибирск

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
Гроза началась под утро в Новосибирске. Когда в городе был яркий, оранжевый рассвет, в небе бушевали молнии.
Как говорят наши читатели, гром был такой мощности, что разбудил людей, а также во дворах срабатывали сигнализации у машин.
А вот зрелище с молниями действительно было завораживающим.
С сегодняшнего дня в регионе начинается сезон дождей. В августе не будет практически ни одного ясного и солнечного дня, передают синоптики.