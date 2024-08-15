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Published Сегодня, 01:26

Modified Сегодня, 01:28

Updated Сегодня, 01:28

Гроза была громкой

Молнии с грозой обрушились под утро на Новосибирск

15 августа 2024, 01:26
Фото: atas.info
Гроза была громкой
Рано утром в Новосибирске была сильнейшая гроза с молниями, о чем делятся читатели Atas.info.

Гроза началась под утро в Новосибирске. Когда в городе был яркий, оранжевый рассвет, в небе бушевали молнии.

Видео: АСТ-54

Как говорят наши читатели, гром был такой мощности, что разбудил людей, а также во дворах срабатывали сигнализации у машин.

Фото: АСТ-54

А вот зрелище с молниями действительно было завораживающим.

Фото: АСТ-54

С сегодняшнего дня в регионе начинается сезон дождей. В августе не будет практически ни одного ясного и солнечного дня, передают синоптики.

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