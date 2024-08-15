О заморозках до -4 предупредили жителей региона

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Сентябрь вот-вот наступит. Ждать осталось две недели. Появился первый предварительный прогноз погоды на осень.
«У Зонта» обещает резкие заморозки до -4 в дневное время. Нагрянут они в конце месяца. В среднем, температура будет варьироваться в пределах +22…+11. Возможны осадки.
RusMeteo обещает тепло в начале осеннего месяца до +22. Ближе к концу похолодает до +7. Дожди станут частым явлением в регионе.
Погода новосибирских школьников тоже не порадует. В день линейки, 2 сентября, пройдут дожди.