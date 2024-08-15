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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Осень будет прохладной

О заморозках до -4 предупредили жителей региона

15 августа 2024, 09:04
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Осень будет прохладной

О заморозках до -4 предупредили жителей Новосибирской области

В первый месяц осени погодные сервисы прогнозируют похолодание, соответствующий прогноз уже опубликован.

Сентябрь вот-вот наступит. Ждать осталось две недели. Появился первый предварительный прогноз погоды на осень.

«Яндекс. Погода» обещает днем перемены температуры от +20 до +10. При этом иногда будут идти дожди. По ночам воздух станет холодным до +8.

«У Зонта» обещает резкие заморозки до -4 в дневное время. Нагрянут они в конце месяца. В среднем, температура будет варьироваться в пределах +22…+11. Возможны осадки.

RusMeteo обещает тепло в начале осеннего месяца до +22. Ближе к концу похолодает до +7. Дожди станут частым явлением в регионе.

Погода новосибирских школьников тоже не порадует. В день линейки, 2 сентября, пройдут дожди.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Заморозки#Дождь#Похолодание
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