Отдых с ИИ и вдали от людей: 9 трендов в туризме в 2024–2025 годах

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Мы выделили 9 ключевых трендов, которые будут определять развитие туризма в этом и следующем году.
Лето 2023 года продемонстрировало рост популярности путешествий внутри России: 15% россиян выбрали поездки по стране. Внутренний туризм стал актуальным как никогда, и эта тенденция продолжит набирать обороты в 2024 году. Все больше людей предпочитают проводить отпуск дома или в ближайших регионах, избегая утомительных поездок и сосредотачиваясь на качественном отдыхе. Этот тренд особенно важен для семей с маленькими детьми и пожилых людей, которые выбирают отдых рядом с домом.
С развитием цифровых технологий найти информацию о своих предках стало значительно проще. Генеалогический туризм, который предполагает путешествия на малую родину предков, набирает популярность. Люди стремятся прикоснуться к истории своей семьи, посетить места, где жили их предки, и получить уникальный опыт. В 2024 году эта тенденция продолжит развиваться, и туристические компании, предлагающие подобные маршруты, смогут привлечь новых клиентов.
Современные путешественники хотят видеть настоящую культуру и традиции мест, которые они посещают. Они стремятся к аутентичному опыту, избегая массового туризма. В 2024 году возрастет спрос на туры, которые позволят погрузиться в местный колорит и традиции, будь то деревенский быт Русского Севера или ремесленные мастерские в глубинке. Туристические компании, которые предложат такие уникальные и познавательные туры, будут в выигрыше.
В эпоху, когда многие туристические направления становятся «перенаселенными», путешественники ищут альтернативные, менее популярные маршруты. Люди стремятся уйти от однообразных и предсказуемых туров, предпочитая что-то необычное и индивидуальное. В 2024 году тренд на уникальные маршруты продолжит расти, и туристические компании, предлагающие нестандартные программы и неизвестные локации, смогут привлечь больше клиентов.
Если раньше люди отправлялись в путешествия ради лечения, то теперь все больше людей выбирают поездки с целью поддержания здоровья и красоты. Эстетическая медицина становится все более востребованной, и к 2026 году мировой рынок этой индустрии достигнет 46 миллиардов долларов. В 2024 году мы увидим рост числа туристов, которые отправляются в поездки ради косметических процедур и омоложения. Курорты и медицинские центры, предлагающие такие услуги, будут пользоваться повышенным спросом.
Число цифровых кочевников — людей, которые работают удаленно и регулярно меняют место жительства, — продолжает расти. В 2023 году их количество достигло 35 миллионов, и эта цифра будет только увеличиваться. В 2024 году туристический бизнес должен обратить внимание на потребности цифровых кочевников: высокий уровень технологий и качественная связь станут ключевыми факторами при выборе мест для временного проживания. Гостиницы и апартаменты, которые предложат комфортные условия для работы и отдыха, смогут привлечь эту мобильную аудиторию.
Спонтанные путешествия, где маршрут и программа отдыха определяются случайным образом, становятся все более популярными. По данным национального туроператора «Алеан», 70% россиян готовы к коротким спонтанным поездкам в своем или соседнем регионе. В 2024 году этот тренд продолжит набирать обороты, и туристические компании, предлагающие «рандомизированные» туры, смогут удовлетворить спрос на неожиданные и захватывающие впечатления.
Вопросы экологии продолжают играть важную роль в жизни современных путешественников. В 2024 году мы увидим рост популярности экологичного туризма, который предполагает отказ от авиаперелетов на короткие расстояния и выбор более экологичных видов транспорта, таких как железные дороги. Этот тренд будет поддерживаться развитием экологических маршрутов и предложений, которые минимизируют углеродный след.
Генеративный искусственный интеллект и чат-боты становятся незаменимыми помощниками в планировании путешествий. Нейросети, такие как AI Trip Planner, позволяют за считанные секунды создать персонализированный маршрут путешествия, учитывая все предпочтения пользователя. В 2024 году внедрение ИИ и виртуальных ассистентов в туристические сервисы станет ключевым фактором, который упростит процесс планирования и повысит удовлетворенность клиентов.
В 2024 году туристическая индустрия столкнется с новыми вызовами и возможностями, и те компании, которые сумеют подстроиться под эти тренды, будут в выигрыше.