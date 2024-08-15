Отдых с ИИ и вдали от людей: 9 трендов в туризме в 2024–2025 годах

Если раньше люди отправлялись в путешествия ради лечения, то теперь все больше людей выбирают поездки с целью поддержания здоровья и красоты. Эстетическая медицина становится все более востребованной, и к 2026 году мировой рынок этой индустрии достигнет 46 миллиардов долларов. В 2024 году мы увидим рост числа туристов, которые отправляются в поездки ради косметических процедур и омоложения. Курорты и медицинские центры, предлагающие такие услуги, будут пользоваться повышенным спросом.