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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Кредит на путешествие

Отдых в кредит: всё чаще россияне берут займы на путешествия

15 августа 2024, 11:52
Фото: 1MI
Кредит на путешествие

Россияне стади чаще брать кредиты на путешествия

С наступлением нового туристического сезона все больше россиян задумываются о том, как финансировать свой отпуск. Как показывает недавнее исследование портала «Банки.ру», около 10% граждан готовы взять кредит, чтобы осуществить свои путешествия мечты.
Сюжет
Туризм

Какую сумму берут в кредит для отдыха?

Исследование выявило интересную статистику: более половины тех, кто планирует взять кредит на отпуск, рассчитывают на сумму свыше 200 тысяч рублей. Еще 30% собираются ограничиться займами в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей. И лишь четверть опрошенных рассчитывают на сумму до 100 тысяч рублей. Это указывает на стремление к более комфортным и, возможно, долгосрочным поездкам.

Интересно, что наиболее востребованными продуктами среди туристов-кредиторов оказались займы сроком от двух до пяти лет. Вероятно, это связано с желанием снизить финансовую нагрузку за счет более длительного периода погашения. Наименьшей популярностью пользуются кредиты с периодом до года, что может свидетельствовать о высоких процентах или неудобстве таких условий для большинства заемщиков.

Куда отправляются россияне за счет кредитных средств?

Большинство россиян, планирующих кредитное путешествие, выбирают отечественные направления. Наиболее популярными остаются российские морские курорты, которые привлекают 40% респондентов. Еще 18% предпочитают другие направления внутреннего туризма, отдавая дань патриотизму или экономической целесообразности.

Среди зарубежных направлений лидирует Турция, традиционно привлекательная для российских туристов своим соотношением цены и качества. Египет, хотя и давно популярен, оказался значительно менее востребованным среди тех, кто планирует отдыхать в кредит.

Что движет россиянами при выборе кредита на путешествие?

Планирование отдыха в кредит становится все более распространенной практикой среди россиян. Для многих это возможность не откладывать мечты на потом и отправиться в долгожданное путешествие уже сегодня. Кредит позволяет не ограничивать себя в выборе направления и комфорта, хотя и несет в себе обязательства на будущее.

Несмотря на увеличение расходов, связанное с выплатой процентов по кредитам, россияне продолжают использовать этот инструмент, что говорит о высоком уровне доверия к финансовым учреждениям и готовности планировать свои финансы на длительные сроки.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#Россия#Туризм#Путешествия#Кредит#Отпуск#КЦ
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