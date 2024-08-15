Отдых в кредит: всё чаще россияне берут займы на путешествия

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Исследование выявило интересную статистику: более половины тех, кто планирует взять кредит на отпуск, рассчитывают на сумму свыше 200 тысяч рублей. Еще 30% собираются ограничиться займами в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей. И лишь четверть опрошенных рассчитывают на сумму до 100 тысяч рублей. Это указывает на стремление к более комфортным и, возможно, долгосрочным поездкам.
Интересно, что наиболее востребованными продуктами среди туристов-кредиторов оказались займы сроком от двух до пяти лет. Вероятно, это связано с желанием снизить финансовую нагрузку за счет более длительного периода погашения. Наименьшей популярностью пользуются кредиты с периодом до года, что может свидетельствовать о высоких процентах или неудобстве таких условий для большинства заемщиков.
Большинство россиян, планирующих кредитное путешествие, выбирают отечественные направления. Наиболее популярными остаются российские морские курорты, которые привлекают 40% респондентов. Еще 18% предпочитают другие направления внутреннего туризма, отдавая дань патриотизму или экономической целесообразности.
Среди зарубежных направлений лидирует Турция, традиционно привлекательная для российских туристов своим соотношением цены и качества. Египет, хотя и давно популярен, оказался значительно менее востребованным среди тех, кто планирует отдыхать в кредит.
Планирование отдыха в кредит становится все более распространенной практикой среди россиян. Для многих это возможность не откладывать мечты на потом и отправиться в долгожданное путешествие уже сегодня. Кредит позволяет не ограничивать себя в выборе направления и комфорта, хотя и несет в себе обязательства на будущее.
Несмотря на увеличение расходов, связанное с выплатой процентов по кредитам, россияне продолжают использовать этот инструмент, что говорит о высоком уровне доверия к финансовым учреждениям и готовности планировать свои финансы на длительные сроки.