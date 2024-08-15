Отдых в кредит: всё чаще россияне берут займы на путешествия

Исследование выявило интересную статистику: более половины тех, кто планирует взять кредит на отпуск, рассчитывают на сумму свыше 200 тысяч рублей. Еще 30% собираются ограничиться займами в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей. И лишь четверть опрошенных рассчитывают на сумму до 100 тысяч рублей. Это указывает на стремление к более комфортным и, возможно, долгосрочным поездкам.