Подрядчик пытается через суд запретить достаивать станцию «Спортивная»

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
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Updated Сегодня, 07:31
ООО «СпецТрансСтрой», бывший генеральный подрядчик, который должен был построить станцию метрополитена, ходатайствовало в Арбитражном суде региона о наложении запрета на любые действия, направленные на завершение строительства и последующее начало работы станции «Спортивная», следует из материалов судебного заседания. Такого судебного решения компания добивалась в качестве обеспечительной меры по своему иску к МП «Метро МиР» (заказчик строительства станции) о признании недействительным решение об одностороннем расторжении контракта на возведение «Спортивной».
В исковом заявлении указано, что главной и единственной целью одностороннего отказа является намерение передать работы третьему лицу.
Истец считает, что в данном случае речь идет об ООО «Акви Технолоджи», являющимся субподрядчиком строительства станции. По мнению юристов «СпецТрансСтроя», это компания аффилирована с заказчиком.
Суд в наложении обеспечительных мер отказал.
По данным системы СПАРК, ООО «Акви Технолоджи» зарегистрировано в Тюмени в 2008 году. Основным владельцем (65%) является Дмитрий Клиросов. 20% компании принадлежит Марии Счастливой, 15% — Галине Рязановой.
Основной деятельностью компании, согласно открытым данным, является оптовая торговля компьютерами и программным обеспечением. По итогам 2023 года компания показала чистую прибыль в размере 24,8 млн рублей.
О расторжении контракта на строительство станции стало известно 8 августа. В качестве основной причины разрыва договорных отношении муниципалитет назвал несоблюдение сроков завершения работ.
«СпецТрансСтрой» является подрядчиком в еще нескольких крупных проектах — он выполняет капитальный ремонт Октябрьского моста и уже очевидно, что реконструкция приправы вряд ли уложится в ранее озвученные сроки. Городской Дептранс еженедельно заявляет об отставании темпа работ.
Кроме того, компания сорвала сроки строительства станции водоочистки в поселке Коченево Новосибирской области, которую возводят в рамках федеральной программы «Чистая вода». Глава «СпецТрансСтроя» за это оштрафован почти на 9 мин рублей.