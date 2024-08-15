Подрядчик пытается через суд запретить достаивать станцию «Спортивная»

ООО «СпецТрансСтрой», бывший генеральный подрядчик, который должен был построить станцию метрополитена, ходатайствовало в Арбитражном суде региона о наложении запрета на любые действия, направленные на завершение строительства и последующее начало работы станции «Спортивная», следует из материалов судебного заседания. Такого судебного решения компания добивалась в качестве обеспечительной меры по своему иску к МП «Метро МиР» (заказчик строительства станции) о признании недействительным решение об одностороннем расторжении контракта на возведение «Спортивной».