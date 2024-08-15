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«СпецТрансСтрой» считает, что его отстранили от стройки, чтобы передать работу другому подрядчику.

Подрядчик пытается через суд запретить достаивать станцию «Спортивная»

15 августа 2024, 07:29
Фото: Артем Шершнев / atas.info
«СпецТрансСтрой» считает, что его отстранили от стройки, чтобы передать работу другому подрядчику.
В Новосибирске скандал вокруг станции метро «Спортивная» перешел в плоскость взаимных судебных исков.

ООО «СпецТрансСтрой», бывший генеральный подрядчик, который должен был построить станцию метрополитена, ходатайствовало в Арбитражном суде региона о наложении запрета на любые действия, направленные на завершение строительства и последующее начало работы станции «Спортивная», следует из материалов судебного заседания. Такого судебного решения компания добивалась в качестве обеспечительной меры по своему иску к МП «Метро МиР» (заказчик строительства станции) о признании недействительным решение об одностороннем расторжении контракта на возведение «Спортивной».

В исковом заявлении указано, что главной и единственной целью одностороннего отказа является намерение передать работы третьему лицу.

Истец считает, что в данном случае речь идет об ООО «Акви Технолоджи», являющимся субподрядчиком строительства станции. По мнению юристов «СпецТрансСтроя», это компания аффилирована с заказчиком.

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Суд в наложении обеспечительных мер отказал.

По данным системы СПАРК, ООО «Акви Технолоджи» зарегистрировано в Тюмени в 2008 году. Основным владельцем (65%) является Дмитрий Клиросов. 20% компании принадлежит Марии Счастливой, 15% — Галине Рязановой.

Основной деятельностью компании, согласно открытым данным, является оптовая торговля компьютерами и программным обеспечением. По итогам 2023 года компания показала чистую прибыль в размере 24,8 млн рублей.

О расторжении контракта на строительство станции стало известно 8 августа. В качестве основной причины разрыва договорных отношении муниципалитет назвал несоблюдение сроков завершения работ.

«СпецТрансСтрой» является подрядчиком в еще нескольких крупных проектах — он выполняет капитальный ремонт Октябрьского моста и уже очевидно, что реконструкция приправы вряд ли уложится в ранее озвученные сроки. Городской Дептранс еженедельно заявляет об отставании темпа работ.

Кроме того, компания сорвала сроки строительства станции водоочистки в поселке Коченево Новосибирской области, которую возводят в рамках федеральной программы «Чистая вода». Глава «СпецТрансСтроя» за это оштрафован почти на 9 мин рублей.

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