Посетителя сауны убило током в новосибирском бассейне — виновного наказали

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:58
Случилось все осенью 2021 года в сауне в центре города. За поручень бассейна взялся 30-летний мужчина. Он получил удар током и погиб.
Виновником оказался сотрудник заведения — 65 летний мужчина. Он не обеспечил работу бассейна, не испытывал и не ремонтировал электрооборудование: должным образом свои обязанности он не исполнял. Пожилого сибиряка обвинили в ненадлежащем оказании услуг из-за которых по неосторожности погиб человек.
Разбирательства по делу шли три года. Суд признал обвиняемого виновным. Ему назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Также он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч.
Другого новосибирского бизнесмена тоже осудили на аналогичный срок за травмы детей на батутах.