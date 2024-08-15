Посетителя сауны убило током в новосибирском бассейне — виновного наказали

Виновником оказался сотрудник заведения — 65 летний мужчина. Он не обеспечил работу бассейна, не испытывал и не ремонтировал электрооборудование: должным образом свои обязанности он не исполнял. Пожилого сибиряка обвинили в ненадлежащем оказании услуг из-за которых по неосторожности погиб человек.