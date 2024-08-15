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Мужчина погиб

Посетителя сауны убило током в новосибирском бассейне — виновного наказали

15 августа 2024, 02:56
Фото: 1MI
Мужчина погиб

Посетителя сауны убило током в новосибирском бассейне

В Новосибирске вынесли приговор за гибель посетителя сауны, подробности дали в Следкоме.

Случилось все осенью 2021 года в сауне в центре города. За поручень бассейна взялся 30-летний мужчина. Он получил удар током и погиб.

Виновником оказался сотрудник заведения — 65 летний мужчина. Он не обеспечил работу бассейна, не испытывал и не ремонтировал электрооборудование: должным образом свои обязанности он не исполнял. Пожилого сибиряка обвинили в ненадлежащем оказании услуг из-за которых по неосторожности погиб человек.

Разбирательства по делу шли три года. Суд признал обвиняемого виновным. Ему назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Также он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч.

Другого новосибирского бизнесмена тоже осудили на аналогичный срок за травмы детей на батутах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор#Гибель
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