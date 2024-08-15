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В Новосибирской области повышены региональные выплаты для заключающих контракт с Минобороны

Программа «Служи со своими» повышает интерес новосибирцев к службе по контракту

15 августа 2024, 08:24
Фото: 1MI
В Новосибирской области повышены региональные выплаты для заключающих контракт с Минобороны
Формирование воинских подразделений по территориальному признаку помогает новым контрактникам быстрее влиться в воинский коллектив.

Программа «Служи со своими», реализуемая в регионе правительством Новосибирской области и военным комиссариатом по просьбам желающих проходить воинскую службу по контракту, повлияла на решение многих вступить в Вооруженные Силы РФ. Служба вместе со своими земляками в одном воинском коллективе повышает боевой дух, позволяет легче выполнять необходимые задачи. Комплектование специальных подразделений продолжается.

Всем, кто заключил контракт на воинскую службу в новосибирских подразделениях, предоставлены возможности получения востребованных военных специальностей и повышенные выплаты. Сами военнослужащие отмечают, что пример друзей, их отзывы о военной службе, помогают принимать решение о заключении контракта и служить бок о бок с надежными боевыми товарищами.

В Новосибирской области по поручению губернатора военнослужащим предоставляется возможность обучиться востребованной специальности и служить операторами БПЛА — это новые современные методы ведения военных действий. Курсы проводит учебный центр «Звезда» на базе на площадке Новосибирского высшего военного командного училища.

Напомним, что гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, сумма выплат составляет 805 тысяч рублей — это единовременная выплата при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 400 тысяч рублей в соответствии с новым Указом Президента РФ и региональной — 405 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие и члены их семей получают помощь в решении практически всех социальных проблем — от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение. Эта работа находится на постоянном контроле губернатора Новосибирской области.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте службапоконтракту.рф.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Минобороны#Контракт#СВО
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