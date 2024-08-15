Программа «Служи со своими» повышает интерес новосибирцев к службе по контракту

Напомним, что гражданам, заключившим контракт на службу с 1 августа по 31 декабря 2024 года, сумма выплат составляет 805 тысяч рублей — это единовременная выплата при заключении контракта, состоящая из двух частей — федеральной в 400 тысяч рублей в соответствии с новым Указом Президента РФ и региональной — 405 тысяч рублей. Кроме того, военнослужащие и члены их семей получают помощь в решении практически всех социальных проблем — от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение. Эта работа находится на постоянном контроле губернатора Новосибирской области.