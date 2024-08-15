Редкие растения стали мутировать после града в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Жительница города Тогучин Ирина Куличкова потеряла часть своей коллекции хост. По ее словам, растения «дали реверс», то есть, стали перерождаться. На них стали появляться мутировавшие розетки, не похожие на материнскую основу. Их приходится удалять, иначе части-мутанты полностью уничтожат оригинальные кустики.
По словам садовода, дело в июньских заморозках и граде, который потом ударил по городу. Многие из современных сортов хост — гибридные, выведены искусственно и не встречаются в природе. И из-за стресса могут начать мутировать, сообщает «Тогучинская газета».
Хоста — род многолетних травянистых растений семейства спаржевые. Растут на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Японии. Активно используется в ландшафтном дизайне. Стоимость одного саженца может достигать 20 тысяч рублей.