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Хосту любят использовать ландшафтные дизайнеры

Редкие растения стали мутировать после града в Новосибирской области

15 августа 2024, 11:27
Фото: pro-dachnikov.com
Хосту любят использовать ландшафтные дизайнеры
Коллекционер из Тогучина лишилась части посадок хост, за саженцы которых она заплатила серьезные деньги

Жительница города Тогучин Ирина Куличкова потеряла часть своей коллекции хост. По ее словам, растения «дали реверс», то есть, стали перерождаться. На них стали появляться мутировавшие розетки, не похожие на материнскую основу. Их приходится удалять, иначе части-мутанты полностью уничтожат оригинальные кустики.

По словам садовода, дело в июньских заморозках и граде, который потом ударил по городу. Многие из современных сортов хост — гибридные, выведены искусственно и не встречаются в природе. И из-за стресса могут начать мутировать, сообщает «Тогучинская газета».

Хоста — род многолетних травянистых растений семейства спаржевые. Растут на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Японии. Активно используется в ландшафтном дизайне. Стоимость одного саженца может достигать 20 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Растения#Гибель#Тогучин#Огород#Град
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