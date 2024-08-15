Ремонт улицы Тюленина завершают в Новосибирске

На сегодня проведены все основные виды работ: полностью выполнено асфальтирование дорожного полотна, заменены дорожные и садовые камни. На этой неделе подрядчик планирует завершить асфальтирование тротуаров, после чего приступит к монтажу дорожных знаков (более 140 штук), нанесению разметки и устройству газонов.