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Ремонт улицы Тюленина завершают в Новосибирске

Ремонт улицы Тюленина завершают в Новосибирске

15 августа 2024, 02:14
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
В Калининском районе идет комплексный ремонт улицы Тюленина в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», напомнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На этом небольшом (всего 560 метров), но очень важном участке дороги уложили асфальт с усовершенствованным типом покрытия.

«Неоднократно поступали запросы жителей на изменение ситуации с дорожным полотном именно на этом участке — износ был высокий. Новое, уложенное здесь асфальтовое покрытие — это усовершенствованный тип полотна, оно более износостойкое и адаптировано под наши климатические условия. Подрядчик свои обязательства исполняет в срок, завершить все работы строители планируют до конца августа», — сказал мэр Максим Кудрявцев.

Контракт на ремонт участка улицы Тюленина от улицы Родники до улицы Гребенщикова заключили в апреле 2024 года с подрядной организацией АО «Новосибирскавтодор». Стоимость контракта — 46,9 млн рублей.

На сегодня проведены все основные виды работ: полностью выполнено асфальтирование дорожного полотна, заменены дорожные и садовые камни. На этой неделе подрядчик планирует завершить асфальтирование тротуаров, после чего приступит к монтажу дорожных знаков (более 140 штук), нанесению разметки и устройству газонов.

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Ремонт дорог в Новосибирске проводят по разным программам, денежные средства поступают из федерального, областного и муниципального бюджетов.

«Изыскиваем все возможности, чтобы улучшить состояние дорог в городе. Напомню, что в этом году по национальному проекту БКД запланирован ремонт 14 объектов протяженностью 19 км. Ремонт выполняется комплексно: восстанавливается асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки. Практически на всех объектах работы планируют завершить до конца августа, кроме двух улиц, их планово отремонтируют в сентябре», — говорит Максим Кудрявцев.
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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Ремонт дорог#Максим Кудрявцев
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