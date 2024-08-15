Ремонт улицы Тюленина завершают в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
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На этом небольшом (всего 560 метров), но очень важном участке дороги уложили асфальт с усовершенствованным типом покрытия.
«Неоднократно поступали запросы жителей на изменение ситуации с дорожным полотном именно на этом участке — износ был высокий. Новое, уложенное здесь асфальтовое покрытие — это усовершенствованный тип полотна, оно более износостойкое и адаптировано под наши климатические условия. Подрядчик свои обязательства исполняет в срок, завершить все работы строители планируют до конца августа», — сказал мэр Максим Кудрявцев.
Контракт на ремонт участка улицы Тюленина от улицы Родники до улицы Гребенщикова заключили в апреле 2024 года с подрядной организацией АО «Новосибирскавтодор». Стоимость контракта — 46,9 млн рублей.
На сегодня проведены все основные виды работ: полностью выполнено асфальтирование дорожного полотна, заменены дорожные и садовые камни. На этой неделе подрядчик планирует завершить асфальтирование тротуаров, после чего приступит к монтажу дорожных знаков (более 140 штук), нанесению разметки и устройству газонов.
Ремонт дорог в Новосибирске проводят по разным программам, денежные средства поступают из федерального, областного и муниципального бюджетов.
«Изыскиваем все возможности, чтобы улучшить состояние дорог в городе. Напомню, что в этом году по национальному проекту БКД запланирован ремонт 14 объектов протяженностью 19 км. Ремонт выполняется комплексно: восстанавливается асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах, наносится дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки. Практически на всех объектах работы планируют завершить до конца августа, кроме двух улиц, их планово отремонтируют в сентябре», — говорит Максим Кудрявцев.