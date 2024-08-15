Сдачу Первомайского сквера в Новосибирске снова просрочили

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Последний срок завершения реконструкции Первомайского сквера назначали на 15 августа. Однако в этот день сквер все еще не готов. Там не установили скамейки, дорожное покрытие полностью еще не сделано, передает BFM-Новосибирск с места событий.
Ремонт сквера начали весной 2023 года, а закончить все работы обещали осенью. Потом сроки сдачи переносили несколько раз. Официально мэрия неготовность реконструкции еще не прокомментировала. Ранее сообщалось, что сквер достроен на 97%.
Ранее муниципалитет заключил мировое соглашение с подрядчиком, который срывал сроки сдачи. Он должен был немедленно устранить все недостатки и наконец-то доделать все работы. Губернатор Андрей Травников назвал организации, занимающиеся реконструкцией, «нахлебниками».