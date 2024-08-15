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Сквер готов не полностью

Сдачу Первомайского сквера в Новосибирске снова просрочили

15 августа 2024, 04:34
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Сквер готов не полностью
В Новосибирске так и не могут сдать Первомайский сквер, который обещали сделать готовым 10 августа: там все еще продолжается ремонт, сообщают горожане.

Последний срок завершения реконструкции Первомайского сквера назначали на 15 августа. Однако в этот день сквер все еще не готов. Там не установили скамейки, дорожное покрытие полностью еще не сделано, передает BFM-Новосибирск с места событий.

Ремонт сквера начали весной 2023 года, а закончить все работы обещали осенью. Потом сроки сдачи переносили несколько раз. Официально мэрия неготовность реконструкции еще не прокомментировала. Ранее сообщалось, что сквер достроен на 97%.

Ранее муниципалитет заключил мировое соглашение с подрядчиком, который срывал сроки сдачи. Он должен был немедленно устранить все недостатки и наконец-то доделать все работы. Губернатор Андрей Травников назвал организации, занимающиеся реконструкцией, «нахлебниками».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Реконструкция#Реконструкция Первомайского сквера
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