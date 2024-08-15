Шестидневная рабочая неделя ждет новосибирцев в конце октября 2024

Связаны такие изменения с тем, что 30 апреля являлся нерабочим днем. Именно за это число и нужно будет работать в ноябре. Делать дополнительный выходной в апреле решили, чтобы с 28 апреля по 1 мая россияне отдохнули непрерывно и дольше.