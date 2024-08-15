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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Люди будут работать дольше

Шестидневная рабочая неделя ждет новосибирцев в конце октября 2024

15 августа 2024, 07:01
Фото: 1MI
Люди будут работать дольше
Новосибирцы будут работать на день больше в конце октября, о чем свидетельствуют данные производственного календаря.

Рабочая неделя с 28 октября станет на день длиннее. В Новосибирской области люди будут трудиться до субботы, 2 ноября. Правда, есть и радостная новость: этот день станет сокращенным ровно на один час.

Связаны такие изменения с тем, что 30 апреля являлся нерабочим днем. Именно за это число и нужно будет работать в ноябре. Делать дополнительный выходной в апреле решили, чтобы с 28 апреля по 1 мая россияне отдохнули непрерывно и дольше.

Еще стоит отметить, что 3 и 4 ноября — тоже выходные дни. Связано это с праздником: Днем народного единства.

Как отдыхаем и работаемКак отдыхаем и работаем
Как отдыхаем и работаем
Фото: atas.info

Ранее стали известны вакансии, где готовы платить до 200 тысяч рублей. В число вошли водители, кондитеры и машинисты.

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