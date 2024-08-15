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Ранее мобилизация была объявлена осенью 2022 года

Стало известно, объявят ли всеобщую мобилизацию на фоне событий в Курской области

15 августа 2024, 10:28
Фото: 1MI
Ранее мобилизация была объявлена осенью 2022 года

Стало известно, будет ли мобилизация новосибирцев после событий в Курске

В регионе распространяются слухи о скором начале новой волны мобилизации в армию из-за боевых столкновений на российской территории в приграничных с Украиной регионах.

Издание Bloomberg сообщило о том, что в конце 2024 года российские власти могут объявить о начале второй волны мобилизации. Доказательств этому западные журналисты не приводят, ссылаясь на анонимные источники в Кремле и российском Минобороны. В качестве причины мобилизации называется, якобы, нехватка личного состава в боевых частях армии России.

Масла в огонь подлило заявление заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева о необходимости подготовки мобилизационного резерва «для противостояния с Западом».

Однако его коллега по профильному комитеты нижней палаты парламента Виктор Соболев исключил возможность дополнительной мобилизации из-за вторжения украинских военных в Курскую область. По его словам, «все идет в плановом режиме».

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О том, что у России достаточно сил и для отражения атаки на Курск, и для продолжения наступления на противника в ходе СВО, подчеркнул и глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

В свою очередь, президент Владимир Путин 12 августа, в ходе совещания, посвященного ситуации в Курской области, отметил, что число желающих заключить контракты на военную службу с Минобороны растет.

Мобилизация была объявлена в России осенью 2022 года. Тогда в армию набрали около 300 тысяч человек. Представители российских властей различного уровня не раз высказывались о том, что все потребности Минобороны уже закрыты.

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