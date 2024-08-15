Стало известно, объявят ли всеобщую мобилизацию на фоне событий в Курской области

Издание Bloomberg сообщило о том, что в конце 2024 года российские власти могут объявить о начале второй волны мобилизации. Доказательств этому западные журналисты не приводят, ссылаясь на анонимные источники в Кремле и российском Минобороны. В качестве причины мобилизации называется, якобы, нехватка личного состава в боевых частях армии России.