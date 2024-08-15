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Судья получил условку

Судья-взяточник отделался условным сроком в Новосибирске

15 августа 2024, 10:24
Фото: 1MI
Судья получил условку
В Новосибирске вынесли приговор судье из Томска, который обвинялся во взяточничестве, сообщили в судебном департаменте.

По данным следствия, судья из Томска Виталий Бажилин получил от бизнесмена, владеющего банным комплексом, «вознаграждение» в виде денег. Судья должен был взять покровительство над предпринимателем: не допускать его к ответственности, чтобы тот спокойно вел бизнес. За это он взял 160 тысяч рублей.

Ранее Бажилин, когда еще работал помощником прокурора, уже помогал данному предпринимателю, за 731 тысячу рублей, помогая решать те же вопросы. Свою вину судья отрицал по двум эпизодам сразу. Он оправдывался, что полученные деньги являлись процентом от инвестиций в бизнес.

Бажилин все равно получил приговор за взятки. Ему дали 7 лет условно со штрафом 1,7 млн рублей. Также ему запретили работать в правоохранительных органах и судебной системе на пять лет. Приговор еще можно обжаловать.

А вот новосибирский предприниматель тоже отделался условным сроком: по его вине 10 детей получили травмы на батутах.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Приговор#Взятки#Дело#Томская область
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