Судья-взяточник отделался условным сроком в Новосибирске

По данным следствия, судья из Томска Виталий Бажилин получил от бизнесмена, владеющего банным комплексом, «вознаграждение» в виде денег. Судья должен был взять покровительство над предпринимателем: не допускать его к ответственности, чтобы тот спокойно вел бизнес. За это он взял 160 тысяч рублей.