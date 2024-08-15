Туризм в Новосибирской области: почему регион отстаёт и что нужно менять?

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По данным Росстата, в I квартале 2024 года рынок туризма в России достиг рекордных 1,22 трлн рублей, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то время как такие регионы, как Краснодарский и Ставропольский края, Архангельская область и Дагестан, демонстрируют уверенный рост, Новосибирская область, увы, оказалась в числе аутсайдеров.
Согласно данным, Новосибирская область зафиксировала снижение выручки в туристической отрасли на 7 процентных пунктов. Это один из худших показателей среди всех регионов России. В то время как другие регионы активно развивают туристическую инфраструктуру и привлекают гостей, наш регион теряет позиции.
Недостаток инфраструктуры. В отличие от Краснодарского или Ставропольского краёв, где активно развиваются курорты и создаются условия для всесезонного отдыха, в Новосибирской области туристическая инфраструктура остается на недостаточном уровне. Отсутствие качественных гостиниц, недостаток туристических маршрутов и плохое состояние дорог — всё это отталкивает потенциальных туристов.
Слабая реклама и промоция. Многие регионы вкладывают значительные средства в продвижение своих туристических продуктов. Республика Алтай, например, активно продвигает свои уникальные природные ландшафты, благодаря чему на каждого жителя приходится почти пять туристических поездок в год. Новосибирская область, напротив, не обладает мощной маркетинговой стратегией, способной привлечь туристов из других регионов.
«Продвижение турпродукта для простого обывателя — это информированность и возможность узнать о новых предложениях — куда можно поехать, чтобы получить новый заряд впечатлений и эмоций, чтобы отдохнуть, привести мысли в порядок. Методы продвижения бывают абсолютно разные, например, хайп. Один из примеров: когда построили Эйфелеву башню, в газетах писали: „В Париже возвели самую уродливую конструкцию!“, кто-то говорил, что конструкция — плоха, кто-то — что это ультрасовременный объект. И вот временное сооружение, которое вызвало общественный резонанс уже более 100 лет является символом Парижа», — говорит продюсер деловых проектов Асель Смоляр.
Экономические сложности. Реальный рост доходов населения также играет ключевую роль в развитии внутреннего туризма. В регионах с высоким уровнем доходов больше людей могут позволить себе путешествия, что способствует развитию туризма. В Новосибирской области доходы жителей остаются на среднем уровне, что не способствует росту внутреннего туризма.
Эксперты сходятся во мнении, что для улучшения ситуации в Новосибирской области необходим комплексный подход:
«Поэтому именно сейчас важно давать качественный контент, важно сейчас не просто транслировать информацию о своем регионе, важно создать себе положительную репутацию, показывать, что у туриндустрии есть старые добрые партнеры, с которыми вы сотрудничали, что люди обращались, что были потрясающие поездки, а оказание услуг было на высоком уровне. То есть сейчас нужно рассказывать о вашем опыте, что и будет являться подтверждающим элементом и создавать положительную репутацию. Доносить информацию нужно основываясь на трех китах: качество, хорошая визуальная картинка и контент», — поясняет Смоляр.
«Также нужно концентрироваться на развитии транспортной доступности, а это значит развивать туризм в радиусе 500, 600, до тысячи километров вокруг крупных городов», — ранее заявлял замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Новосибирская область имеет огромный потенциал для развития туризма. Богатая природа, уникальные культурные объекты и выгодное географическое положение могут сделать регион привлекательным для туристов со всей России и из-за рубежа. Но для этого необходимы серьёзные изменения и активные действия со стороны властей и бизнеса.