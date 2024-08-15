Туризм в Новосибирской области: почему регион отстаёт и что нужно менять?

По данным Росстата, в I квартале 2024 года рынок туризма в России достиг рекордных 1,22 трлн рублей, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то время как такие регионы, как Краснодарский и Ставропольский края, Архангельская область и Дагестан, демонстрируют уверенный рост, Новосибирская область, увы, оказалась в числе аутсайдеров.