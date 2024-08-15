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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

О туризме в Новосибирской области

Туризм в Новосибирской области: почему регион отстаёт и что нужно менять?

15 августа 2024, 11:07
Фото: Photobank Ura Media
О туризме в Новосибирской области

Новосибирска область отстает по выручке в области туризма

Росстат опубликовал рейтинг регионов по выручке предприятий в сфере туризма. Новосибирская область показала худший результат.
Сюжет
Туризм

По данным Росстата, в I квартале 2024 года рынок туризма в России достиг рекордных 1,22 трлн рублей, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то время как такие регионы, как Краснодарский и Ставропольский края, Архангельская область и Дагестан, демонстрируют уверенный рост, Новосибирская область, увы, оказалась в числе аутсайдеров.

Согласно данным, Новосибирская область зафиксировала снижение выручки в туристической отрасли на 7 процентных пунктов. Это один из худших показателей среди всех регионов России. В то время как другие регионы активно развивают туристическую инфраструктуру и привлекают гостей, наш регион теряет позиции.

Новосибирская область — аутсайдер по туризмуНовосибирская область — аутсайдер по туризму
Новосибирская область — аутсайдер по туризму
Фото: Photobank Ura Media

Почему так произошло?

Недостаток инфраструктуры. В отличие от Краснодарского или Ставропольского краёв, где активно развиваются курорты и создаются условия для всесезонного отдыха, в Новосибирской области туристическая инфраструктура остается на недостаточном уровне. Отсутствие качественных гостиниц, недостаток туристических маршрутов и плохое состояние дорог — всё это отталкивает потенциальных туристов.

Слабая реклама и промоция. Многие регионы вкладывают значительные средства в продвижение своих туристических продуктов. Республика Алтай, например, активно продвигает свои уникальные природные ландшафты, благодаря чему на каждого жителя приходится почти пять туристических поездок в год. Новосибирская область, напротив, не обладает мощной маркетинговой стратегией, способной привлечь туристов из других регионов.

«Продвижение турпродукта для простого обывателя — это информированность и возможность узнать о новых предложениях — куда можно поехать, чтобы получить новый заряд впечатлений и эмоций, чтобы отдохнуть, привести мысли в порядок. Методы продвижения бывают абсолютно разные, например, хайп. Один из примеров: когда построили Эйфелеву башню, в газетах писали: „В Париже возвели самую уродливую конструкцию!“, кто-то говорил, что конструкция — плоха, кто-то — что это ультрасовременный объект. И вот временное сооружение, которое вызвало общественный резонанс уже более 100 лет является символом Парижа», — говорит продюсер деловых проектов Асель Смоляр.
Региону не хватает рекламыРегиону не хватает рекламы
Региону не хватает рекламы
Фото: Photobank Ura Media

Экономические сложности. Реальный рост доходов населения также играет ключевую роль в развитии внутреннего туризма. В регионах с высоким уровнем доходов больше людей могут позволить себе путешествия, что способствует развитию туризма. В Новосибирской области доходы жителей остаются на среднем уровне, что не способствует росту внутреннего туризма.

Что можно изменить?

Эксперты сходятся во мнении, что для улучшения ситуации в Новосибирской области необходим комплексный подход:

  • Инвестиции в инфраструктуру. Региону нужно сосредоточиться на создании современных туристических объектов, улучшении транспортной доступности и создании новых туристических маршрутов.
  • Активное продвижение региона. Важно не только создать привлекательные туристические продукты, но и грамотно продвигать их на внутреннем и внешнем рынках.
Ситуацию можно исправитьСитуацию можно исправить
Ситуацию можно исправить
Фото: Photobank Ura Media
«Поэтому именно сейчас важно давать качественный контент, важно сейчас не просто транслировать информацию о своем регионе, важно создать себе положительную репутацию, показывать, что у туриндустрии есть старые добрые партнеры, с которыми вы сотрудничали, что люди обращались, что были потрясающие поездки, а оказание услуг было на высоком уровне. То есть сейчас нужно рассказывать о вашем опыте, что и будет являться подтверждающим элементом и создавать положительную репутацию. Доносить информацию нужно основываясь на трех китах: качество, хорошая визуальная картинка и контент», — поясняет Смоляр.
  • Поддержка малого и среднего бизнеса. Развитие гостиничного бизнеса, ресторанов, экскурсионных услуг — всё это поможет создать рабочие места и повысить привлекательность региона для туристов.
«Также нужно концентрироваться на развитии транспортной доступности, а это значит развивать туризм в радиусе 500, 600, до тысячи километров вокруг крупных городов», — ранее заявлял замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Новосибирская область имеет огромный потенциал для развития туризма. Богатая природа, уникальные культурные объекты и выгодное географическое положение могут сделать регион привлекательным для туристов со всей России и из-за рубежа. Но для этого необходимы серьёзные изменения и активные действия со стороны властей и бизнеса.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Туризм#Путешествия#КЦ
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