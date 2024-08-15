Ученые разработали средство для уничтожения нанопластика

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Ученым было необходимо придумать такое решение проблемы, которое было бы эффективно с точки зрения экономики и оставляло воду чистой. По информации портала newkhakasiya.online, для этого исследователи использовали водоотталкивающие растворители из натуральных компонентов. Данный метод может помочь ученым создать новые способы очистки воды. Исследование было опубликовано в ACS Applied Engineering Materials.
Растворитель находится на поверхности воды и после смешивания с ней поднимается обратно, забирая частицы нанопластика с собой. Данное вещество было проверено на частицах пяти разных размеров. Результат эксперимента исследователей полностью удовлетворил. Пока новая разработка применима только в лабораторных условиях, но ученые работают над методом очистки крупных водоемов. Для применения на практике экспертам ещё предстоит полностью изучить все свойства нового раствора. Также будут рассмотрены способы переработки, которые позволят использовать его многократно.
Очистить воду на 98,4% смогли смеси бромида тетрабутиламмония с декановой кислотой, бромида тетраоктиламмония с ней же и тимола с ментолом. Ученые рассказали, что все использованные элементы нетоксичны и безопасны. Они добавили, что новый метод позволит изучить наноматериалы и разработать более продуманную экологическую политику.