Ученые разработали средство для уничтожения нанопластика

Растворитель находится на поверхности воды и после смешивания с ней поднимается обратно, забирая частицы нанопластика с собой. Данное вещество было проверено на частицах пяти разных размеров. Результат эксперимента исследователей полностью удовлетворил. Пока новая разработка применима только в лабораторных условиях, но ученые работают над методом очистки крупных водоемов. Для применения на практике экспертам ещё предстоит полностью изучить все свойства нового раствора. Также будут рассмотрены способы переработки, которые позволят использовать его многократно.