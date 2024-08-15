Уволили досрочно главного тренера ФК «Сибирь» за провальные результаты на играх

Должность главного тренера покидает Алексей Медведев. Он проработал в команде ФК «Сибирь» год. В этом сезоне команда показала плохие результаты: на старте игр клуб занимает последнюю строчку. Руководство приняло решение уволить главного тренера. Нового специалиста еще не нашли.