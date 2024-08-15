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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Тренер покинул команду

Уволили досрочно главного тренера ФК «Сибирь» за провальные результаты на играх

15 августа 2024, 06:02
Фото: скриншот с пресс-конференции
Тренер покинул команду
Договор расторгли с главным тренером футбольного клуба, который показал плохие результаты на играх, сообщили в ФК «Сибирь».

Должность главного тренера покидает Алексей Медведев. Он проработал в команде ФК «Сибирь» год. В этом сезоне команда показала плохие результаты: на старте игр клуб занимает последнюю строчку. Руководство приняло решение уволить главного тренера. Нового специалиста еще не нашли.

В комментариях болельщики недовольны таким решением. Они не считают виноватым одного тренера:

«Дурацкое решение убрать профессионала, который возродил команду и вернул ей истинное имя»;

«Алексей Медведев здесь не причём, мое личное мнение с таким составом ни один тренер не выйдет в первую лигу»;

«Благодаря этому человеку хоть люди на стадион стали возвращаться…»;

«Сегодня наблюдал, как поникший Алексей Сергеевич покидал стадион Спартак со спортивной сумкой. Человек, подаривший надежду в прошлом сезоне, да в начале этого, но…. Удачи в дальнейшей тренерской карьере».

Ранее клуб поменял свое название: вместо «Новосибирск», он вновь стал называться «Сибирью».

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Игры#Футбол#Увольнение#Команда
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