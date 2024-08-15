Уволили досрочно главного тренера ФК «Сибирь» за провальные результаты на играх

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Должность главного тренера покидает Алексей Медведев. Он проработал в команде ФК «Сибирь» год. В этом сезоне команда показала плохие результаты: на старте игр клуб занимает последнюю строчку. Руководство приняло решение уволить главного тренера. Нового специалиста еще не нашли.
В комментариях болельщики недовольны таким решением. Они не считают виноватым одного тренера:
«Дурацкое решение убрать профессионала, который возродил команду и вернул ей истинное имя»;
«Алексей Медведев здесь не причём, мое личное мнение с таким составом ни один тренер не выйдет в первую лигу»;
«Благодаря этому человеку хоть люди на стадион стали возвращаться…»;
«Сегодня наблюдал, как поникший Алексей Сергеевич покидал стадион Спартак со спортивной сумкой. Человек, подаривший надежду в прошлом сезоне, да в начале этого, но…. Удачи в дальнейшей тренерской карьере».
Ранее клуб поменял свое название: вместо «Новосибирск», он вновь стал называться «Сибирью».