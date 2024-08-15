В лесу искали приставы отца-алиментщика из Новосибирской области

Приставов отец игнорировал, тогда те сами наведались в его дом. Правда, там 54-летнего сибиряка не было: он ушел за грибами. Тогда приставы отправились на его поиски. Они 20 минут искали алиментщика среди деревьев и нашли на пеньке, где он отдыхал в тишине.