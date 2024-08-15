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Алименты задолжал сибиряк

В лесу искали приставы отца-алиментщика из Новосибирской области

15 августа 2024, 02:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Алименты задолжал сибиряк
Должника по алиментам нашли в лесу Новосибирской области, подробности дали судебные приставы.

Житель поселка Чаны не выплачивал алименты двум дочерям. Его долг достиг практически полмиллиона рублей. Официально мужчина безработный и никакого имущества себе он не нажил.

Приставов отец игнорировал, тогда те сами наведались в его дом. Правда, там 54-летнего сибиряка не было: он ушел за грибами. Тогда приставы отправились на его поиски. Они 20 минут искали алиментщика среди деревьев и нашли на пеньке, где он отдыхал в тишине.

Родителя доставили в отделение для протокола, а затем суд наказал должника обязательными работами на 20 часов. Свой долг сибиряк в любом случае будет обязан выплатить, иначе ему грозит до года колонии.

Только спустя 17 лет приставам удалось добиться компенсации в 1,4 млн рублей от бывших зеков, которые напали на таксиста и отсидели большие сроки в колонии.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Долг#Алименты#Приставы#Чановский район
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