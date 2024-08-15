В Новосибирске хотят снести здание салона красоты на Вокзальной магистрали

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Арбитражный суд Новосибирской области начал рассматривать иск администрации Центрального района с требованием демонтажа незаконно построенного двухэтажного административного здания по адресу Вокзальная магистраль, 4б. В обеспечение иска суд вынес решение о запрете ответчику, ООО «Флатис», совершать любые регистрационные действия в отношении строения до окончания разбирательства по делу.
Как говорится в иске администрации, капитальное строение построено на земельном участке, который был арендован для размещения нестационарного павильона. Сейчас на первом и втором этажах работает заведение федеральной сети салонов красоты «Цирюльникъ». Часть здания арендует ресторан быстрого питания «Гриль № 1».
Аналогичная история произошла со строением в виде шара у театра «Глобус». Мэрия подала иск о сносе здания оригинальной конструкции, поскольку оно возведено без получения соответствующих разрешений.