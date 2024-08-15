В Новосибирске хотят снести здание салона красоты на Вокзальной магистрали

Как говорится в иске администрации, капитальное строение построено на земельном участке, который был арендован для размещения нестационарного павильона. Сейчас на первом и втором этажах работает заведение федеральной сети салонов красоты «Цирюльникъ». Часть здания арендует ресторан быстрого питания «Гриль № 1».