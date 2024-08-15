Заброшенные дачи могут забрать у владельцев — как этого избежать

Закон принят в августе в России. Он обязывает собственников участков в населенных пунктах и также садовых территорий использовать их по предназначению. Это значит, что земельные участки не должны простаивать более трех лет. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, и время для урегулирования ситуации еще есть, но оно ограничено.