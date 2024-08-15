Заброшенные дачи могут забрать у владельцев — как этого избежать

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Около 15% земельных участков в стране оставлены без внимания и могут быть изъяты у владельцев. Появился закон, наказывающий собственников за неиспользование в соответствии с предназначением участков.
Закон принят в августе в России. Он обязывает собственников участков в населенных пунктах и также садовых территорий использовать их по предназначению. Это значит, что земельные участки не должны простаивать более трех лет. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, и время для урегулирования ситуации еще есть, но оно ограничено.
Что грозит владельцам заброшенных участков? Штрафы, как рассказывает основатель компании «РосКо» — Алена Талаш. В случае, если кадастровая стоимость участка известна, размер штрафа будет разный для физических лиц, должностных лиц и юридических лиц. Если же стоимость участка не установлена, штрафы будут другие.
Земля, предназначенная для индивидуального жилищного строительства, может быть признана заброшенной, если, например, в течение двух лет на участке не начато строительство или в течение пяти лет не зарегистрирован дом. Участки под садоводство и огородничество также имеют свои критерии заброшенности.
Важно помнить, что преждевременно не нужно паниковать. Для конфискации участка должны совпасть несколько условий. Собственники участков должны следить за состоянием своих земель и не использовать их не по назначению, чтобы избежать проблем.
Как будут искать нарушения? Нарушения могут быть выявлены через проверку госорганами и муниципалитетами, а также через жалобы заинтересованных лиц. Контроль за выполнением закона проводится Росреестром с применением современных методов, включая дроны.
Если участок все же изъяли, получить за него компенсацию сложно. Лучше продать неиспользуемый участок самостоятельно, чем допустить его конфискацию, передают «Новые Известия». Есть и другие способы избежать этого, например, передать участок родственникам после получения предписания на исправление ошибок, чтобы перезапустить срок неиспользования участка. И даже в случае судебного процесса есть шанс избежать конфискации, достаточно просто привести территорию в порядок.