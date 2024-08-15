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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

При каких обстоятельствах могут забрать участок

Заброшенные дачи могут забрать у владельцев — как этого избежать

15 августа 2024, 09:21
Фото: 1MI
При каких обстоятельствах могут забрать участок

Новосибирцам рассказали, как не лишиться заброшенной дачи

Принят закон, обязывающий собственников использовать земельные участки по назначению, иначе им грозит штраф или даже изъятие участка.

Что за закон, позволяющий изымать участки

Около 15% земельных участков в стране оставлены без внимания и могут быть изъяты у владельцев. Появился закон, наказывающий собственников за неиспользование в соответствии с предназначением участков.

Закон принят в августе в России. Он обязывает собственников участков в населенных пунктах и также садовых территорий использовать их по предназначению. Это значит, что земельные участки не должны простаивать более трех лет. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, и время для урегулирования ситуации еще есть, но оно ограничено.

Что делать, чтобы участок не забралиЧто делать, чтобы участок не забрали
Что делать, чтобы участок не забрали
Фото: 1MI
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Что грозит дачникам за заброшенные участки

Что грозит владельцам заброшенных участков? Штрафы, как рассказывает основатель компании «РосКо» — Алена Талаш. В случае, если кадастровая стоимость участка известна, размер штрафа будет разный для физических лиц, должностных лиц и юридических лиц. Если же стоимость участка не установлена, штрафы будут другие.

Земля, предназначенная для индивидуального жилищного строительства, может быть признана заброшенной, если, например, в течение двух лет на участке не начато строительство или в течение пяти лет не зарегистрирован дом. Участки под садоводство и огородничество также имеют свои критерии заброшенности.

Дачникам могут грозить штрафыДачникам могут грозить штрафы
Дачникам могут грозить штрафы
Фото: 1MI
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Что делать, если участок хотят забрать

Важно помнить, что преждевременно не нужно паниковать. Для конфискации участка должны совпасть несколько условий. Собственники участков должны следить за состоянием своих земель и не использовать их не по назначению, чтобы избежать проблем.

Как будут искать нарушения? Нарушения могут быть выявлены через проверку госорганами и муниципалитетами, а также через жалобы заинтересованных лиц. Контроль за выполнением закона проводится Росреестром с применением современных методов, включая дроны.

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Если участок все же изъяли, получить за него компенсацию сложно. Лучше продать неиспользуемый участок самостоятельно, чем допустить его конфискацию, передают «Новые Известия». Есть и другие способы избежать этого, например, передать участок родственникам после получения предписания на исправление ошибок, чтобы перезапустить срок неиспользования участка. И даже в случае судебного процесса есть шанс избежать конфискации, достаточно просто привести территорию в порядок.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Штрафы#Дача#Собственность#Участок#Законодательство
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