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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 09:29

Деньги

5 млн выиграл в гослотерею счастливчик из Новосибирской области

16 августа 2024, 09:27
Фото: 1MI
Деньги
Розыгрыш приза проводился 15 августа, сообщает пресс-центр «Столото»

Житель Новосибирской области стал миллионером. Он выиграл в гослотерею «Рапидо». Суперприз был разыгран в 311808-м тираже. Пока счастливчик не обращался за деньгами, сообщает лотерейный центр.

Известно, что билет обошелся миллионеру всего в 300 рублей. Победителя ждут в центре выдачи выигрыша и напоминают, что необходимо будет заплатить налог.

Ранее организатор лотереи опроверг информацию о выигрыше многодетной матерью из Новосибирска 100 млн рублей.

1,5 млн рублей выиграл и не забрал счастливчик из Новосибирской области
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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Деньги#Миллион рублей#Лотерея#Выигрыш
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Организаторы лотереи опровергли выигрыш 100 млн многодетной матерью из Новосибирска
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