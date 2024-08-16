5 млн выиграл в гослотерею счастливчик из Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Житель Новосибирской области стал миллионером. Он выиграл в гослотерею «Рапидо». Суперприз был разыгран в 311808-м тираже. Пока счастливчик не обращался за деньгами, сообщает лотерейный центр.
Известно, что билет обошелся миллионеру всего в 300 рублей. Победителя ждут в центре выдачи выигрыша и напоминают, что необходимо будет заплатить налог.
Ранее организатор лотереи опроверг информацию о выигрыше многодетной матерью из Новосибирска 100 млн рублей.