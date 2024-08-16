Бывший директор школы в Новосибирске пойдет под суд за гибель рабочих в кипятке

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Спустя три года завершено расследование дела о халатности директора, из-за которой по неосторожности погибли люди. Случилось все осенью 2021 года, в одной из школ. Следствие считает, что директор не принимала никаких меры для обследования подвала, не ремонтировала его и не обеспечила безопасность для работ.
В образовательном учреждении случился прорыв трубы. Туда приехали двое сотрудников «Новосибирской тепловой компании», а также им помогал работник школы. В один момент мужчины упали в кипяток из-за обрушения. Они получили различные ожоги и скончались в больнице.
Уголовное дело направили в суд, который вынесет бывшему директору окончательный приговор.
Недавно суд осудил бывшего судью за взятки. Он отделался условным сроком, причем дважды.