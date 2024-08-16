Бывший директор школы в Новосибирске пойдет под суд за гибель рабочих в кипятке

Спустя три года завершено расследование дела о халатности директора, из-за которой по неосторожности погибли люди. Случилось все осенью 2021 года, в одной из школ. Следствие считает, что директор не принимала никаких меры для обследования подвала, не ремонтировала его и не обеспечила безопасность для работ.