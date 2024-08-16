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Женщина пойдет под суд

Бывший директор школы в Новосибирске пойдет под суд за гибель рабочих в кипятке

16 августа 2024, 01:51
Фото: 1MI
Женщина пойдет под суд
В Новосибирске экс-директора школы будут судить за гибель работников, которые упали в кипяток, подробности дали в Следкоме.

Спустя три года завершено расследование дела о халатности директора, из-за которой по неосторожности погибли люди. Случилось все осенью 2021 года, в одной из школ. Следствие считает, что директор не принимала никаких меры для обследования подвала, не ремонтировала его и не обеспечила безопасность для работ.

В образовательном учреждении случился прорыв трубы. Туда приехали двое сотрудников «Новосибирской тепловой компании», а также им помогал работник школы. В один момент мужчины упали в кипяток из-за обрушения. Они получили различные ожоги и скончались в больнице.

Уголовное дело направили в суд, который вынесет бывшему директору окончательный приговор.

Недавно суд осудил бывшего судью за взятки. Он отделался условным сроком, причем дважды.

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