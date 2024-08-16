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Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Куда сходить в Новосибирске на выходных

Чем заняться на выходных в Новосибирске — собрали самое интересное

16 августа 2024, 07:10
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Куда сходить в Новосибирске на выходных
17–18 августа в Новосибирске состоится ряд событий, если вы не решили, чем заняться — предлагаем посмотреть подборку.
Сюжет
Туризм

День болельщика

На «Сибирь-Арене» пройдёт Winline Fest. ХК «Сибирь» проведет товарищеский матч с «Югрой». Фанаты смогут не только сделать фото с любимой командой, но и зажечь под треки рэпера FEDUK. Стоимость: бесплатно.

Фото: atas.info

Фестиваль пива

Гостей фестиваля ждут не только хмельные напитки от 130 концепций на фудкорте, но и громкая музыка, общение и игры. Стоимость билетов: 500-600 рублей.

Фото: atas.info

Кино под открытым небом

В последние теплые дни лета наверняка нужно успеть посмотреть кино на свежем воздухе. Новосибирцы смогут увидеть картину «Каждый мечтает о собаке» Ольги Беляевой. В этот же вечер пройдут лекции и мастер-классы. Участие бесплатное.

Фото: atas.info

Газмановы на набережной

Олег и Родион Газмановы посетят Новосибирск 17 августа. Праздник в честь застройщика будет идти с 16 до 22 часов, выступление хедлайнеров обещают в конце. Вход бесплатный.

Фото: atas.info

Выставка дизайнеров

Международная выставка «Творческий мост-2024» (первая прошла в Москве в 2020 году) идет в Краеведческом музее на Красном проспекте, 23. Экспозиция включает работы дизайнеров из России и Южной Кореи. Вход платный, 200-300 рублей.

Фото: atas.info

Вечеринка в стиле Disney

Пройдет в Ельцовском парке 18 августа в 16 часов. Организаторы приглашают детей от 3 до 9 лет. Обещают персонажей диснеевских мультфильмов. Вход бесплатный.

Фото: atas.info

Музыкальный фестиваль

Обещают музыку разных жанров (в том числе из Новосибирского метрополитена), активные игры. «Очевидность» пройдет 18 августа в Нарымском сквере в 16 часов. Участие бесплатное.

Фото: atas.info

День археолога

В Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока отметят День археолога в японском стиле. 17 августа с 14 до 18 часов пройдут лекции, мастер-класс по каллиграфии, выставка чайных чаш. Адрес: ул. Золотодолинская, 4, вход свободный.

Фото: atas.info

День Военного городка

В мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» 17 августа пройдет День военного городка. Начало в 12 часов. Ждут детей и взрослых, обещают, что будет интересно всем. Будут работать интерактивные площадки, выставка военной техники, аквагрим, полевая кухня. Адрес: ул. Василия Старощука, 24, вход бесплатный.

Фото: atas.info
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