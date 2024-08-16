Чем заняться на выходных в Новосибирске — собрали самое интересное

В мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» 17 августа пройдет День военного городка. Начало в 12 часов. Ждут детей и взрослых, обещают, что будет интересно всем. Будут работать интерактивные площадки, выставка военной техники, аквагрим, полевая кухня. Адрес: ул. Василия Старощука, 24, вход бесплатный.