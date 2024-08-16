Что взять с собой на море: полный чек-лист для туристов

Купальные костюмы: Возьмите как минимум два-три комплекта купальников. Это позволит вам всегда иметь сухой и чистый купальник под рукой, даже если один из них еще не успел высохнуть после предыдущего купания.

Парео или пляжное полотенце: Удобные аксессуары, которые легко накинуть на себя после выхода из воды. Парео также может служить легким покрывалом, если вы захотите прогуляться вдоль берега.

Легкая одежда: В жарком климате оптимальным выбором станут шорты, футболки и сарафаны из натуральных тканей. Лён и хлопок хорошо пропускают воздух, предотвращая перегрев.

Одежда для вечерних прогулок: Несмотря на дневную жару, вечером может быть прохладно. Легкий кардиган, джинсы или летнее платье станут отличным выбором для ужина в ресторане или вечерней прогулки по набережной.

Головной убор: Панама, шляпа или кепка — это не просто стильный аксессуар, но и важный элемент защиты от солнца. Важно, чтобы головной убор был с широкими полями и из легких материалов.