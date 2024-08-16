ДОМ. РФ проведёт аукцион по продаже недвижимости под Новосибирском

Комплекс находится на территории Барышевского сельсовета, в районе пос. Каменушка, здание №12. Ранее имущество принадлежало Объединённому институту геологии, геофизики и минералогии Сибирского отделения РАН. Участок расположен у подножья горы высотой 220 м над уровнем моря. Здесь с советских времён работает один из двух самых престижных курортов региона — горнолыжный комплекс «Ключи», в составе которого функционируют девять трасс различной сложности — от спуска для тюбингов до экстремальной на 550 м. Перепад высот составляет 70 м. Летом это популярное среди новосибирцев место загородного отдыха. Помимо курорта «Ключи», окружение представлено лесным массивом и частными жилыми домами. Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта «Каменушка» составляет около 350 м. До Академгородка Новосибирска — 8 км, до центра города — около 37 км. Выезд на Бердское ш. расположен в 12,7 км.