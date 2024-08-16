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ДОМ. РФ проведёт аукцион по продаже недвижимости под Новосибирском

ДОМ. РФ проведёт аукцион по продаже недвижимости под Новосибирском

16 августа 2024, 02:50
Фото: АО «ДОМ.РФ»
Реклама. АО «ДОМ.РФ» . erid: LjN8K3LtJ
ДОМ.РФ реализует на торгах имущественный комплекс в пешей доступности от горнолыжного курорта «Ключи» в Новосибирской области. В составе лота: участок 0,99 га и здания общей площадью 1,9 тыс. кв. м. Недвижимость подойдёт для коммерческого использования.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 сентября. Аукцион состоится 13 сентября. Начальная цена лота — 13,88 млн рублей.

Комплекс находится на территории Барышевского сельсовета, в районе пос. Каменушка, здание №12. Ранее имущество принадлежало Объединённому институту геологии, геофизики и минералогии Сибирского отделения РАН. Участок расположен у подножья горы высотой 220 м над уровнем моря. Здесь с советских времён работает один из двух самых престижных курортов региона — горнолыжный комплекс «Ключи», в составе которого функционируют девять трасс различной сложности — от спуска для тюбингов до экстремальной на 550 м. Перепад высот составляет 70 м. Летом это популярное среди новосибирцев место загородного отдыха. Помимо курорта «Ключи», окружение представлено лесным массивом и частными жилыми домами. Расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта «Каменушка» составляет около 350 м. До Академгородка Новосибирска — 8 км, до центра города — около 37 км. Выезд на Бердское ш. расположен в 12,7 км.

ДОМ.РФ активно участвует в вовлечении в развитии неиспользуемой федеральной недвижимости в Новосибирской области. Так, в июле за 245,8 млн рублей была реализована производственно-складская площадка на территории бывшей военной части в пригороде Новосибирска. В марте победитель аукциона по продаже имущественного комплекса в Академгородке предложил за него 420,3 млн рублей был имущественный комплекс. В феврале за 1,39 млрд рублей был продан участок площадью 35,5 в областном центре.

Справочно:

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Детали можно уточнить, позвонив по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канале «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».

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