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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Эксперт не поддержал инициативу о школьной форме в стиле императорской России

16 августа 2024, 10:35
Заслуженный учитель России Александр Снегуров раскритиковал предложение о введении в средних образовательных учреждениях единой формы, выполненной в стиле императорской России. Ранее с такой инициативой выступил депутат ГД РФ Виталий Милонов.

Как пишет «Ридус», Снегуров рассказал, что учителям не нравится очередное навязывание единой школьной формы. По его словам, такой вопрос нужно решать не на уровне профильного ведомства, а на уровне образовательного учреждения, и депутаты должны это усвоить. Снегуров добавил, что он лично выступает за деловой стиль с соблюдением определенных норм, однако учебное заведение это ущемлять не должно, иначе опять могут возникнуть проблемы.

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