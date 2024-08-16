Эксперт не поддержал инициативу о школьной форме в стиле императорской России

Как пишет «Ридус», Снегуров рассказал, что учителям не нравится очередное навязывание единой школьной формы. По его словам, такой вопрос нужно решать не на уровне профильного ведомства, а на уровне образовательного учреждения, и депутаты должны это усвоить. Снегуров добавил, что он лично выступает за деловой стиль с соблюдением определенных норм, однако учебное заведение это ущемлять не должно, иначе опять могут возникнуть проблемы.