Эксперт рассказал, как повысить эффективность онлайн-совещаний

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Технология постмит (от англ. Post meet — «после встречи») позволяет фиксировать озвученное и закреплять задачи за конкретными исполнителями. Кроме того, так можно давать задания даже тем, кто не присутствовал на встрече. Эксперт отметил, что не все участники встреч делают заметки во время офлайн- и онлайн-совещаний, поэтому нередко компании сталкиваются с тем, что никто ничего не запомнил или не понял.
Королев подчеркнул, что за последние несколько лет рынок видеоконференцсвязи (ВКС) заметно вырос. Распространение сервисов помогает организовать работу команд из большого числа компаний, что отвечает требованиям бизнеса. При этом необходимы сопряженные инструменты, которые позволят фиксировать поставленные задачи и отслеживать процесс их выполнения.
Чтобы создать постмит, достаточно выполнить несколько простых действий: