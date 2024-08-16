atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Гроза сохранится до конца недели

Грозы будут бушевать в Новосибирской области три дня

16 августа 2024, 03:23
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Гроза сохранится до конца недели
Второй день новосибирцы просыпаются от громкой грозы: синоптики сообщают, что она сохранится еще несколько дней.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 16 августа, в пятницу, потеплеет до +23…+25 днем. Возможны порывы ветра до 13 м/с. Ночью могут быть дожди и грозы.

В субботу, 17 августа, днем воздух прогреется до +23…+25, ночью +14. Ветер слабый, возможен дождь и гроза.

В воскресенье, 18 августа, ночью похолодает до +13, а днем потеплеет до +25. Ветер с порывами до 13 м/с. Днем вероятен дождь и гроза.

Синоптики также опубликовали прогноз погоды на весь август. Месяц станет самым дождливым этим летом. А в сентябре обещают минусовые заморозки.

Молнии с грозой обрушились под утро на Новосибирск
Узнать подробнее
Читайте также:
Дожди прольют весь август в Новосибирске — погода на конец лета 2024О заморозках до -4 предупредили жителей регионаДожди зальют Новосибирск: сколько продержится пасмурная погода
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ливень#Дождь#Гроза
Подпишитесь
Организаторы лотереи опровергли выигрыш 100 млн многодетной матерью из Новосибирска
Сегодня, 02:33
Медиум из Новосибирска рассказала, почему ее выгнали из мистического шоу
Сегодня, 01:47
Названа школа в Новосибирске с самым большим количеством первых классов
Сегодня, 01:35
Билеты на самолет выросли на 20% — куда слетать новосибирцам дешевле всего
14 августа, 16:40
Пляж на Обском море передадут в ведение Новосибирска
14 августа, 11:59
Мигрантов-закладчиков отправили в новосибирскую колонию за 14 попыток сбыта
14 августа, 09:33