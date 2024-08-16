Грозы будут бушевать в Новосибирской области три дня

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 16 августа, в пятницу, потеплеет до +23…+25 днем. Возможны порывы ветра до 13 м/с. Ночью могут быть дожди и грозы.
В субботу, 17 августа, днем воздух прогреется до +23…+25, ночью +14. Ветер слабый, возможен дождь и гроза.
В воскресенье, 18 августа, ночью похолодает до +13, а днем потеплеет до +25. Ветер с порывами до 13 м/с. Днем вероятен дождь и гроза.
Синоптики также опубликовали прогноз погоды на весь август. Месяц станет самым дождливым этим летом. А в сентябре обещают минусовые заморозки.