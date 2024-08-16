Избил и угрожает посадить на 10 лет бывший возлюбленный жительницу Новосибирска

По словам Виктории, Николай некоторое время провел в больнице, в настоящий момент он вернулся к активной жизни. Сейчас он угрожает, что напишет встречное заявление о том, что упал он не сам, а помогла ему в этом экс-возлюбленная. Мужчина настаивает на примирении.