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Избил и угрожает посадить на 10 лет бывший возлюбленный жительницу Новосибирска

Избил и угрожает посадить на 10 лет бывший возлюбленный жительницу Новосибирска

16 августа 2024, 05:17
Фото: 1MI
8 апреля около часу ночи с балкона на улице Выборной выпал молодой мужчина, тогда он пришел «поговорить» с девушкой, которая больше не желала продолжать с ним отношения. Сейчас бывших возлюбленных связывают другие узы — уголовно-процессуальные.

Пара встречалась около года, ранее приступов ярости за Николаем* девушка не замечала. В ту ночь мужчина пришел выпивший, принес с собой алкоголь.

«Мы на тот момент (8 апреля 2024. — Прим. ред.) уже были бывшими, он приехал за оставшимися вещами. Но, видимо, надеялся на примирение. Я ему отказала, тогда всё и произошло. Он пришел в ярость, удерживал меня, отобрал телефон, бил. Облил меня алкоголем, грозился поджечь. Я просила остановиться, говорила, что мне больно. Но он отвечал, что ему тоже больно и продолжал меня бить», — вспоминает Виктория в разговоре с корреспондентом Atas.info.

В какой-то момент мужчина сделал перерыв, закурил и предложил девушке присоединиться к нему на балконе. Викторию это насторожило: «Я ему отвечаю: „Мы же можем здесь поговорить“». Но всё же она решила воспользоваться моментом и заперла гостя на балконе.

«Он начал выбивать дверь, я испугалась, что он сейчас выбьет дверь и продолжит меня бить. Побежала вниз, на улицу. Спряталась за машиной и стала звонить в полицию. В этот момент он и выпрыгнул. Если бы я не закрыла его на балконе, я не знаю, что со мной было бы сейчас», — говорит девушка.
последствия конфликта Виктория сняла на камеру
Видео: предоставлено героиней публикации

Виктория в ту же ночь написала заявление в полицию, сняла побои. В официальной справке (есть в распоряжении редакции) сказано, что у девушки зафиксированы ушибы мягких тканей головы, а также повреждение связок.

«Из травм — разрыв связки на левом голеностопе. Кровоподтеки на губах, ушиб челюсти. Человек как будто знал, как бить, и не бил прям по лицу. Бил по виску и по челюсти. Челюсть три дня не смыкалась из-за отека. Сейчас я наблюдаюсь у психотерапевта. У меня тревожное расстройство, бессонница», — делится потерпевшая.

Дознаватель отдела полиции №6 Октябрьского района возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством).

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По словам Виктории, Николай некоторое время провел в больнице, в настоящий момент он вернулся к активной жизни. Сейчас он угрожает, что напишет встречное заявление о том, что упал он не сам, а помогла ему в этом экс-возлюбленная. Мужчина настаивает на примирении.

«Но в таком случае мне придется забрать заявление, а он окажется безнаказанным. С другой стороны есть риск, что фигурантом уголовного дела стану уже я», — говорит Виктория. Сейчас она ищет свидетелей происшествия: «Нужны люди, кто видел непосредственно сам момент падения, а именно то, что выпал он сам. Также могут помочь записи с видеорегистраторов машин на парковке или свидетели, которые видели меня на улице в момент падения».

Связаться с Николаем и подтвердить его намерение корреспонденту не удалось, на звонки он не ответил.

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По информации Виктории, подозреваемого долгое время не допрашивали, он явился в полицию лишь на днях и отказался от дачи показаний.

«Если бы я заранее знала, что человек может так всё вывернуть, я бы сразу искала свидетелей, попросила бы записи с видеорегистраторов, но прошло уже столько времени… Когда приехала скорая, он сказал, что упал сам. Сейчас же утверждает дознавателям, что не хотел изначально говорить, что его столкнула я. На меня давят, говорят, что мне „светит“ 10 лет», — переживает Виктория.

В полиции сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.

«Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ. Проводятся дальнейшие следственные действия», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

* Имя героя публикации изменено

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