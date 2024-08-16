Люди пристыдили девушку в стрингах, которую прокатил байкер по ночному Новосибирску

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Необычный инцидент заметили на улицах Новосибирска. По центру города ехал байкер, а на пассажирском сидела молодая девушка с шикарной фигурой. Дело в том, что она была в одних стрингах. Впечатляющие виды запечатлели очевидцы в пробке. Помимо трусов, на ней была футболка и шлем.
«На Красном проспекте девушка на мотоцикле бессовестно создавала аварийную ситуацию, отвлекая водителей от дороги».
Не всем пришелся по вкусу такой заезд. Некоторые осудили такое поведение и захейтили поступок в комментариях.
«Одним слов Ш — Красавица»;
«Стыдобище, мне даже в коротких вещах стыдно выходить»;
«Если изнасилуют нечего плакать»;
«Когда больше нечем привлечь внимание»;
«Лето… Душа ищет романтики, а попа требует приключений!»;
«Красивая девушка со спины. Но в курортной зоне это было бы уместней».
Еще одним привлекательным для новосибирцем инцидентом стал случай, когда парочка занялась сексом прямо на улице.