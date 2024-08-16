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На мотоцикле каталась раздетая девушка

Люди пристыдили девушку в стрингах, которую прокатил байкер по ночному Новосибирску

16 августа 2024, 05:58
Фото: 1MI
На мотоцикле каталась раздетая девушка

Люди пристыдили девушку в стрингах, которую прокатил байкер по Новосибирску

В Новосибирске байкер решил прокатить девушку в одних трусах, что осудили жители в соцсетях.

Необычный инцидент заметили на улицах Новосибирска. По центру города ехал байкер, а на пассажирском сидела молодая девушка с шикарной фигурой. Дело в том, что она была в одних стрингах. Впечатляющие виды запечатлели очевидцы в пробке. Помимо трусов, на ней была футболка и шлем.

«На Красном проспекте девушка на мотоцикле бессовестно создавала аварийную ситуацию, отвлекая водителей от дороги».

Не всем пришелся по вкусу такой заезд. Некоторые осудили такое поведение и захейтили поступок в комментариях.

Фото: АСТ-54
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«Одним слов Ш — Красавица»;

«Стыдобище, мне даже в коротких вещах стыдно выходить»;

«Если изнасилуют нечего плакать»;

«Когда больше нечем привлечь внимание»;

«Лето… Душа ищет романтики, а попа требует приключений!»;

«Красивая девушка со спины. Но в курортной зоне это было бы уместней».

Еще одним привлекательным для новосибирцем инцидентом стал случай, когда парочка занялась сексом прямо на улице.

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