Люди пристыдили девушку в стрингах, которую прокатил байкер по ночному Новосибирску

Необычный инцидент заметили на улицах Новосибирска. По центру города ехал байкер, а на пассажирском сидела молодая девушка с шикарной фигурой. Дело в том, что она была в одних стрингах. Впечатляющие виды запечатлели очевидцы в пробке. Помимо трусов, на ней была футболка и шлем.