Лже-таксисты грабили пьяных новосибирцев — они пойдут под суд

Posted Сегодня, 02:08
Published Сегодня, 02:08
Modified Сегодня, 02:10
Updated Сегодня, 02:10
С лета по осень 2023 года трое таксистов вступили в преступный сговор и решили нажиться на пьяных новосибирцев. На деле же они таксистами не были.
Один из мужчин искал одиноких выпивших клиентов у баров и ресторанов, затем передавал пассажира своему подельнику, который был водителем. Автомобилист вез жертву к третьему участнику банды и параллельно грабил пассажира. Третий обвиняемый обналичивал счета.
Преступную схему раскрыли. Дела обвиняемых направили в суд, который вынесет им приговор.
Также под суд пойдет бывший директор школы, по вине которого погибли трое рабочих, упавших в кипяток.