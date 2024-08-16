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Published Сегодня, 02:08

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Updated Сегодня, 02:10

Таксисты грабили сибиряков

Лже-таксисты грабили пьяных новосибирцев — они пойдут под суд

16 августа 2024, 02:08
Фото: Изображение Midjourney
Таксисты грабили сибиряков

Банда лже-таксистов пойдет под суд за ограбления пьяных новосибирцев

В Новосибирске будут судить банду мужчин, которые притворялись таксистами и грабили людей, подробности сообщили в полиции.

С лета по осень 2023 года трое таксистов вступили в преступный сговор и решили нажиться на пьяных новосибирцев. На деле же они таксистами не были.

Один из мужчин искал одиноких выпивших клиентов у баров и ресторанов, затем передавал пассажира своему подельнику, который был водителем. Автомобилист вез жертву к третьему участнику банды и параллельно грабил пассажира. Третий обвиняемый обналичивал счета.

Преступную схему раскрыли. Дела обвиняемых направили в суд, который вынесет им приговор.

Также под суд пойдет бывший директор школы, по вине которого погибли трое рабочих, упавших в кипяток.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Такси#Грабеж#Дело
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