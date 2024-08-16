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Почему выгнали сибирячку

Медиум из Новосибирска рассказала, почему ее выгнали из мистического шоу

16 августа 2024, 01:47
Фото: ТНТ
Почему выгнали сибирячку
Женщина со способностями из Новосибирска призналась, почему она стала бывшей участницей мистического шоу, рассказала сибирячка.

Эльвира Гебар покинула проект «Место силы», который транслировал ТНТ. При уходе медиума обвинили в наигранности. Такие высказывания давали ее конкуренты, которые и проголосовали против женщины. Эльвира Гебар же считает, что участники избавились от сильной соперницы.

«Кто готов увидеть реальность, тот увидит, а кто хочет увидеть шоу — увидит шоу», — признается сибирячка в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Медиум благодарна шоу за такую возможность проявить себя. После программы у нее появилось больше желающих, кому она готова помочь. А вот талант Эльвиры уж очень пришелся по душе главной свахе Розе Сябитовой.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Шоу#Реалити-шоу
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