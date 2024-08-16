Медиум из Новосибирска рассказала, почему ее выгнали из мистического шоу

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
Modified Сегодня, 01:49
Updated Сегодня, 01:49
Эльвира Гебар покинула проект «Место силы», который транслировал ТНТ. При уходе медиума обвинили в наигранности. Такие высказывания давали ее конкуренты, которые и проголосовали против женщины. Эльвира Гебар же считает, что участники избавились от сильной соперницы.
«Кто готов увидеть реальность, тот увидит, а кто хочет увидеть шоу — увидит шоу», — признается сибирячка в беседе с «АиФ-Новосибирск».
Медиум благодарна шоу за такую возможность проявить себя. После программы у нее появилось больше желающих, кому она готова помочь. А вот талант Эльвиры уж очень пришелся по душе главной свахе Розе Сябитовой.