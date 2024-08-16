Мигрант со справкой о ВИЧ отказался ехать в новосибирский военкомат

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Во время ночного рейда 16 августа на мигрантов, было проверено 37 человек. В одном из увеселительных заведений нашли бывшего мигранта, который получил гражданство России, но не встал на воинский учет для службы в армии.
Мужчина, который работает таксистом, отказался ехать в военкомат заявив, что у него ВИЧ. В подтверждении тому у него была справка с диагнозом. Сейчас медицинский документ проверяют, пишет VN.ru.
Другой мигрант, рейдом ранее, разыграл в военкомате настоящий спектакль. Он притворился, что у него инфаркт, однако актерские таланты сразу же были раскрыты.