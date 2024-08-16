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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

У мигранта якобы вич

Мигрант со справкой о ВИЧ отказался ехать в новосибирский военкомат

16 августа 2024, 04:28
Фото: 1MI
У мигранта якобы вич
В одном из клубов на улице Хилокской поймали мигранта, чтобы поставить его на воинский учет, однако тот предоставил справку с болезнью, сообщили в военном отделении СКР.

Во время ночного рейда 16 августа на мигрантов, было проверено 37 человек. В одном из увеселительных заведений нашли бывшего мигранта, который получил гражданство России, но не встал на воинский учет для службы в армии.

Мужчина, который работает таксистом, отказался ехать в военкомат заявив, что у него ВИЧ. В подтверждении тому у него была справка с диагнозом. Сейчас медицинский документ проверяют, пишет VN.ru.

Другой мигрант, рейдом ранее, разыграл в военкомате настоящий спектакль. Он притворился, что у него инфаркт, однако актерские таланты сразу же были раскрыты.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Военные#Мигранты#Военкомат#Рейд#Воинский учет
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