МУП «САХ» пополняет штат сотрудников — кому готовы платить до 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Водителям мусоровозов предлагают от 100 до 150 тысяч рублей, грузчикам — от 55 до 65 тысяч рублей, автослесарям — от 70 до 80 тысяч рублей.
Что гарантируют кандидатам:
На предприятии рассматривают специалистов без опыта. Сотрудникам частично компенсируют детский отдых, предоставляют дополнительный отпуск, занятия спортом, индексируют зарплату. Подробности можно узнать у менеджера Светланы по телефону: +7(952)9470791. Подробности.