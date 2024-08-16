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МУП «САХ» пополняет штат сотрудников — кому готовы платить до 150 тысяч рублей

МУП «САХ» пополняет штат сотрудников — кому готовы платить до 150 тысяч рублей

16 августа 2024, 08:30
Фото: МУП «САХ»
Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами МУП «САХ» открыл набор специалистов — требуются водители категории С, автослесари и грузчики, сообщает пресс-служба предприятия.

Водителям мусоровозов предлагают от 100 до 150 тысяч рублей, грузчикам — от 55 до 65 тысяч рублей, автослесарям — от 70 до 80 тысяч рублей.

Что гарантируют кандидатам:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ;
  • Сменный график работы 3/3 (дневные или ночные смены);
  • Ежегодная индексация заработной платы;
  • Выплата заработной платы дважды в месяц;
  • Комплекс социальных гарантий для работников;
  • Теплый бокс для ремонта и стоянки техники;
  • Охраняемая стоянка для автомобилей на территории;
  • Есть возможность брать дополнительные смены (подработка).

На предприятии рассматривают специалистов без опыта. Сотрудникам частично компенсируют детский отдых, предоставляют дополнительный отпуск, занятия спортом, индексируют зарплату. Подробности можно узнать у менеджера Светланы по телефону: +7(952)9470791. Подробности.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Вакансии#МУП САХ
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