Названа школа в Новосибирске с самым большим количеством первых классов

Примечательно, но сама школа может вместить себя 1100 человек. Однако в прошлом году там училось 3500 детей, в три смены, пишет Сиб.фм. Переполненность школы говорит о нехватке таких учреждений на районе. Другая школа находится далеко (нужно проехать несколько остановок). Причем она тоже вместила себя слишком много учеников.