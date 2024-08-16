Названа школа в Новосибирске с самым большим количеством первых классов

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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Прием первоклашек школа №216 на МЖК прекратила раньше срока. В образовательное учреждение поступили в 2024 году 462 человека. Там будут учиться 13 классов. Годами ранее школа набирала еще больше учеников: свыше 500 детей, которые учились в 14 классах. Сейчас в каждом их них по 36 учеников.
Примечательно, но сама школа может вместить себя 1100 человек. Однако в прошлом году там училось 3500 детей, в три смены, пишет Сиб.фм. Переполненность школы говорит о нехватке таких учреждений на районе. Другая школа находится далеко (нужно проехать несколько остановок). Причем она тоже вместила себя слишком много учеников.
В новом учебном году в некоторые школы поступят автобусы для перевозки детей. Транспортные средства распределят по разным учебным заведениям, которым необходим общественный транспорт.