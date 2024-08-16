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100 млн не выигрывала многодетная мать из Новосибирска

Организаторы лотереи опровергли выигрыш 100 млн многодетной матерью из Новосибирска

16 августа 2024, 02:33
Фото: 1MI

100 млн не выигрывала многодетная мать из Новосибирска

Некоторое время назад СМИ сообщили о невероятном везении сибирячки, которая якобы купила билет за 100 рублей и выиграла 100 млн рублей, однако организаторы лотереи не смогли подтвердить эту информацию корреспонденту Atas.info.

По версии СМИ, 39-летняя матерь троих детей получит свой выигрыш в течение трех месяцев. Но сначала ей необходимо заплатить порядка 14 млн рублей в качестве налога. В сообщении уточняется, что билет был приобретен в одном из отделений Почты России.

В пресс-службе «Национальной Лотереи» корреспонденту уточнили, что в почтовых отделениях представлены только лотереи компании. При этом организатор лотереи опроверг сообщение о крупном выигрыше.

«В последние месяцы в лотереях бренда не было столь крупных выигрышей», — ответили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

В компании уточнили, что вопреки заявлению СМИ, выигрыш выше 15 тысяч рублей налогом не облагается, это обязанность организатора. Выигрыш выплачивают в течение полугода.

В компании не исключают, что жительница Новосибирска могла стать жертвой мошенников. Участникам предложили проверять информацию о выигрышах на официальном сайте «Национальной Лотереи».

«Национальная Лотерея» — всероссийские государственные лотереи. Организатором выступает Минфин РФ.

100 млн рублей выиграла в лотерею многодетная мать из Новосибирска
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Лотерея
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