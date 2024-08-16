Организаторы лотереи опровергли выигрыш 100 млн многодетной матерью из Новосибирска

По версии СМИ, 39-летняя матерь троих детей получит свой выигрыш в течение трех месяцев. Но сначала ей необходимо заплатить порядка 14 млн рублей в качестве налога. В сообщении уточняется, что билет был приобретен в одном из отделений Почты России.