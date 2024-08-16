Организаторы лотереи опровергли выигрыш 100 млн многодетной матерью из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
По версии СМИ, 39-летняя матерь троих детей получит свой выигрыш в течение трех месяцев. Но сначала ей необходимо заплатить порядка 14 млн рублей в качестве налога. В сообщении уточняется, что билет был приобретен в одном из отделений Почты России.
В пресс-службе «Национальной Лотереи» корреспонденту уточнили, что в почтовых отделениях представлены только лотереи компании. При этом организатор лотереи опроверг сообщение о крупном выигрыше.
«В последние месяцы в лотереях бренда не было столь крупных выигрышей», — ответили в пресс-службе «Национальной Лотереи».
В компании уточнили, что вопреки заявлению СМИ, выигрыш выше 15 тысяч рублей налогом не облагается, это обязанность организатора. Выигрыш выплачивают в течение полугода.
В компании не исключают, что жительница Новосибирска могла стать жертвой мошенников. Участникам предложили проверять информацию о выигрышах на официальном сайте «Национальной Лотереи».
«Национальная Лотерея» — всероссийские государственные лотереи. Организатором выступает Минфин РФ.