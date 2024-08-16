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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Лидером по популярности остается Турция

Туры за 35 тысяч: где недорого отдохнуть в сентябре-2024

16 августа 2024, 08:33
Фото: 1MI
Лидером по популярности остается Турция

Эксперт рассказал, где дешево отдохнуть в сентябре-2024

В первый осенний месяц традиционно падают цены на туры, и многие жители Новосибирска намечают отпуск как раз на сентябрь, чтобы сэкономить. Разбираемся, насколько бюджетным может оказаться отдых.
Сюжет
Туризм

Запланировавшим отдых в сентябре стоит учесть, что именно начало осени на многих курортах считается бархатным сезоном. Поэтому, как минимум, до середины сентября цены на предложения турагентств будут таким же, как в августе. Лучше всего рассматривать даты в 20-х числах сентября и в октябре, считает эксперт по туризму Николай Мельник.

При этом, во многих случая для новосибирцев стоит рассматривать туры с вылетом из Москвы. На сентябрь–октябрь можно найти недорогие авиабилеты по маршруту Москва-Новосибирск, а предложения московских турагентов зачастую оказываются выгоднее сибирских. Стоимость таких путевок спрогнозировал эксперт.

Турция

Несмотря на высокую инфляцию, влекущую за собой рост цен, в сентябре и октябре самый самым популярным направлением будет Турция, считает Николай Мельник. Осень — идеальное время для пляжного отдыха. Жара спадает, туристов становится меньше, а море все такое-же теплое.

Недельный тур на двоих в это время может обойтись в районе 80 тысяч рублей.

Египет

Стоимость недельной путевки на Красное море будет начинаться от 110 тысяч рублей на двоих. Значительную часть в этой сумме составляет стоимость авиаперелета. Из России в Египет летает только одна авиакомпания, и пользуясь доминирующим положением на рынке, перевозчик не будет снижать цены.

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Сочи, Адлер и Абхазия

Отдых на Черноморской побережье России и соседствующей дружественной нам страны будет в сентябре одним из самых недорогих. Во второй половине сентября тур, рассчитанные на двоих, можно будет оформить за 35-40 тысяч рублей. Подобные цены продержатся до конца октября. Но стоит помнить, что в октябре можно не угадать с погодой. В разные годы бывает по-разному. Иногда в октябре светит ласковое солнце и теплое море располагает к водным процедурам. Но могут быть так, что в конце сентября зарядят многодневные холодные дожди.

ОАЭ

Стоимость отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах формируется аналогично случаю с Египтом. В сентябре недельная путевка на двоих обойдется от 100 тысяч рублей, но это эконом-вариант без питания. Львиную долю стоимости составляет авиаперелет. По оценкам Николая Мельника, доля проживания в общей сумме — не более 20 процентов.

Таиланд

Поездка на курорты Таиланда обойдется в 110–120 тысяч на двоих за 10 дней. Лучше бронировать тур сейчас, чем ближе зимний сезон, который в этой стране считается самым пиковым по количеству туристов, тем выше будет стоимость отдыха.

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Шри-Ланка и Индия

Эти страны можно назвать условно бюджетными направлениями. Сейчас туроператоры находятся в ожидании формирования чартерной полетной программы авиакомпаний России. При наличии достаточного количества бортов путешествие на двоих обойдется в 70-80 тысяч рублей.

Казахстан

По словам Мельника, это недооцененное сибирскими туристами направление. Между тем, курортный город Актау на берегу Каспийского моря располагает всеми возможностями для отличного отдыха. И тут уже, скорее всего, не стоит рассматривать московские туры, а посмотреть на предложения сибирских туркомпаний. Либо забронировать отель через турфирму, а добираться самому. Стоимость билетов из Новосибирска невелика, а осенью туроперторы будут снижать цены на проживание в выкупленных на весь сезон блоках гостиничных номеров из-за уменьшения потока туристов.

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