Туры за 35 тысяч: где недорого отдохнуть в сентябре-2024

Отдых на Черноморской побережье России и соседствующей дружественной нам страны будет в сентябре одним из самых недорогих. Во второй половине сентября тур, рассчитанные на двоих, можно будет оформить за 35-40 тысяч рублей. Подобные цены продержатся до конца октября. Но стоит помнить, что в октябре можно не угадать с погодой. В разные годы бывает по-разному. Иногда в октябре светит ласковое солнце и теплое море располагает к водным процедурам. Но могут быть так, что в конце сентября зарядят многодневные холодные дожди.