Отцом снова стал актер Павел Прилучный — как выглядит его сын

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Павел Прилучный стал крестным отцом для своего друга Заура Абдурахимова, который принял христианство. Актер пожелал ему чистого и светлого жизненного пути, а также счастья, любви и хороших людей в окружении. Он поблагодарил товарища за такую ответственность в храме.
Отметим, что в конце августа состоится суд между Павлом и бывшей женой Агатой Муцениеце, с которой он делил двух совместных детей. На суде будут спрашивать, с кем хотят остаться несовершеннолетние.
Ранее Прилучный забрал детей у Агаты и отправился на Мальдивы. Там они увлекательно провели отпуск, вместе с новой женой новосибирца Зепюр и сыном.