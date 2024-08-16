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Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

Актер снова отец

Отцом снова стал актер Павел Прилучный — как выглядит его сын

16 августа 2024, 07:51
Фото: соцсети
Актер снова отец

Отцом снова стал актер из Новосибирска Павел Прилучный

Актер из Новосибирска Прилучный в очередной раз стал отцом, о чем он радостно поделился в соцсетях.

Павел Прилучный стал крестным отцом для своего друга Заура Абдурахимова, который принял христианство. Актер пожелал ему чистого и светлого жизненного пути, а также счастья, любви и хороших людей в окружении. Он поблагодарил товарища за такую ответственность в храме.

Фото: соцсети

Отметим, что в конце августа состоится суд между Павлом и бывшей женой Агатой Муцениеце, с которой он делил двух совместных детей. На суде будут спрашивать, с кем хотят остаться несовершеннолетние.

Ранее Прилучный забрал детей у Агаты и отправился на Мальдивы. Там они увлекательно провели отпуск, вместе с новой женой новосибирца Зепюр и сыном.

Вскрылся очередной грязный скандал между делящими детей Прилучным и Муцениеце
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Вера#Суд#Отец#Павел Прилучный
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