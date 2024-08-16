Отцом снова стал актер Павел Прилучный — как выглядит его сын

Павел Прилучный стал крестным отцом для своего друга Заура Абдурахимова, который принял христианство. Актер пожелал ему чистого и светлого жизненного пути, а также счастья, любви и хороших людей в окружении. Он поблагодарил товарища за такую ответственность в храме.