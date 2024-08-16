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Депутат ушел работать в правительство

Полномочия сложил еще один депутат новосибирского горсовета

16 августа 2024, 05:38
Фото: gorsovetnsk.ru
Депутат ушел работать в правительство
Депутат новосибирского горсовета Атякшев сложил свои полномочия, что подтверждают его коллеги.

Игорь Атякшев был депутатом городского совета от партии «ЕР». О сложении депутатского мандата стало известно 16 августа. Источник «Прецедента» сообщает, что Атякшев ушел из Совета депутатов в конце июля, а с 1 августа он начал работать в правительстве. Теперь он замминистра развития области.

Это уже третий раз, когда депутаты слагают свои полномочия. Первой была Наталья Пинус, которая переехала за границу, затем Дмитрий Колпаков (теперь он работает в администрации Кировского района), а после Игорь Атякшев (он пошел на повышение).

Как сообщила депутат Светлана Каверзина*, двоих депутатов, признанных иноагентами, сняли насильно, а осень. Каверзину ждет та же судьба, вместе с Антоном Картавиным**.

* — внесена в реестр иноагентов 15 марта 2024 года.

** — внесен в реестр иноагентов 2 февраля 2024 года.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Правительство#Депутат#Горсовет#Мандат
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