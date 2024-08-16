Региональной столицей развлечений назвали Новосибирск — артисты собирают стадионы

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Новосибирцы предпочитают концерты другим видам оффлайн-развлечений, именно здесь в первом полугодии прошла львиная доля выступлений звезд не только музыки, но и спорта, а также стендапа.
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал одним из самых востребованных исполнителей в разных городах России. Его концертный тур собирал большие площадки по всей стране. В региональный топ-10 самых посещаемых событий за первое полугодие 2024 года на первых трех местах расположились концерты Басты в Казани, Перми и Новосибирске. Этот же исполнитель замыкает десятку выступлением в Омске.
Четвертое место оказалось у стендапера Сергея Орлова. Его визит в Новосибирск произвел настоящий фурор. Пятое место занял концерт в Уфе под названием «Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe». У новосибирского ледового шоу «Чемпионы на льду» шестое место. Седьмая строчка рейтинга у казанского концерта «Stand-up Show. Лучшее».
Восьмым стала игра «Локомотив — Авангард» в Ярославле. Девятое место вновь у Новосибирска. «Супердискотека 90-х. Радио Рекорд» не осталась незамеченной.
Директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили заметил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» на некоторое время спрос на живые выступления поутих, но затем быстро набрал обороты.
При этом в кино очень редко выходит что-то стоящее, возможно, поэтому кинотеатры вынуждены поднимать цены на билеты. Так, с начала 2024 года средний чек похода в кино подскочил на 17% до 859 рублей.
Стоимость билета в театр с начала года выросла почти на 25% — до 3854 рублей, на концерты — до 4602 рублей. При этом именно на театры приходится 28% продаж.
Если вам не хочется тратить деньги на развлечения — сходите 17 августа на Михайловскую набережную. Там будет выступать Олег Газманов вместе с сыном.
Регулярно бывает в Новосибирске Ольга Бузова. В предыдущий раз — в августе, но только проездом.