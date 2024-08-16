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Published Сегодня, 09:58

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Региональной столицей развлечений назвали Новосибирск

Региональной столицей развлечений назвали Новосибирск — артисты собирают стадионы

16 августа 2024, 09:58
Фото: 1MI

Региональной столицей развлечений назвали Новосибирск

Новосибирск является региональной столицей развлечений, лидеров среди других городов (кроме двух столиц), так решили аналитики сервиса «Яндекс Афиша», изучаем их доводы.

Новосибирцы предпочитают концерты другим видам оффлайн-развлечений, именно здесь в первом полугодии прошла львиная доля выступлений звезд не только музыки, но и спорта, а также стендапа.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал одним из самых востребованных исполнителей в разных городах России. Его концертный тур собирал большие площадки по всей стране. В региональный топ-10 самых посещаемых событий за первое полугодие 2024 года на первых трех местах расположились концерты Басты в Казани, Перми и Новосибирске. Этот же исполнитель замыкает десятку выступлением в Омске.

Четвертое место оказалось у стендапера Сергея Орлова. Его визит в Новосибирск произвел настоящий фурор. Пятое место занял концерт в Уфе под названием «Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe». У новосибирского ледового шоу «Чемпионы на льду» шестое место. Седьмая строчка рейтинга у казанского концерта «Stand-up Show. Лучшее».

Восьмым стала игра «Локомотив — Авангард» в Ярославле. Девятое место вновь у Новосибирска. «Супердискотека 90-х. Радио Рекорд» не осталась незамеченной.

Были на каком-либо из перечисленных концертов?

Директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили заметил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» на некоторое время спрос на живые выступления поутих, но затем быстро набрал обороты.

При этом в кино очень редко выходит что-то стоящее, возможно, поэтому кинотеатры вынуждены поднимать цены на билеты. Так, с начала 2024 года средний чек похода в кино подскочил на 17% до 859 рублей.

Стоимость билета в театр с начала года выросла почти на 25% — до 3854 рублей, на концерты — до 4602 рублей. При этом именно на театры приходится 28% продаж.

Александр Пушной и Тося Чайкина приедут в Новосибирск — что они тут забыли
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Если вам не хочется тратить деньги на развлечения — сходите 17 августа на Михайловскую набережную. Там будет выступать Олег Газманов вместе с сыном.

Также в конце августа пройдет фестиваль науки «ТехноАрт» — приедут Александр Пушной и Тося Чайкина. Они выступят в последние дни фестиваля, ради этого даже перекроют участок улицы Ленина.

Регулярно бывает в Новосибирске Ольга Бузова. В предыдущий раз — в августе, но только проездом.

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