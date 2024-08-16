Региональной столицей развлечений назвали Новосибирск — артисты собирают стадионы

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал одним из самых востребованных исполнителей в разных городах России. Его концертный тур собирал большие площадки по всей стране. В региональный топ-10 самых посещаемых событий за первое полугодие 2024 года на первых трех местах расположились концерты Басты в Казани, Перми и Новосибирске. Этот же исполнитель замыкает десятку выступлением в Омске.