Сколько зарабатывают новосибирцы на «Авито» — считаем чужие деньги

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Новосибирск — уникальный город. Это полностью подтверждает статистика «Авито Услуг». В топ-5 самых востребованных услуг в регионе прочно вошли обучение и курсы, когда как в среднем по России этой категории среди лидеров нет.
Вся пятерка самых востребованных услуг у жителей Новосибирской области выглядит следующим образом:
Если до этого речь шла про категории, то если говорить о непосредственно услугах, то в июле без дела точно не сидели мастера ногтевого сервиса. Именно на их навыки самый высокий спрос в регионе.
На втором месте оказались услуги парикмахеров. Эксперты «Авито» объясняют это просто: маникюр и необходимость ухаживать за волосами — регулярная потребность, как минимум ежемесячная.
А вот третье место выбивается из наметившейся тенденции. Здесь расположились консалтинговые услуги. Бизнесмены активно ищут на «Авито» помощь специалистов по юридическим, финансовым и другим вопросам.
Руководитель по стратегии и росту «Авито Услуг» Владислав Ильтяков объясняет: рынок услуг — большой сектор экономики.
«На рынке услуг 6,7 млн провайдеров, которые оказывают услуги по всей стране в этот самый момент. Они выполнили в 2023 году 3,4 млрд заказов на сумму более 16 трлн рублей. Рынок очень разнородный, категории самые разные — начиная от мастеров маникюра и репетиторов до стройки, грузоперевозок, услуг для бизнеса. В сфере услуг заняты 36% „частников“ (это ¼ от трудоспособного населения) и 21% компаний. Если переводить эти цифры на количество человек, то в сфере услуг заняты порядка 18 млн человек», — говорит Владислав Ильтяков.
В среднем в месяц «частники» на рынке услуг зарабатывают порядка 80 тысяч рублей. У бизнеса этот показатель значительно выше — почти 670 тысяч рублей.
Доход напрямую зависит от категории услуг:
Больше всего исполнителей работает в сфере красоты и здоровья. Вторая по популярности сфера у исполнителей — IT, дизайн и маркетинг. Замыкает тройку сфера обучения.
В 2023 году на рынке услуг в России больше всего заработали участники строительной отрасли (3,3 трлн рублей). В IT, дизайне и маркетинге оборот составил 1,9 трлн рублей. На третьем месте оказались транспортные услуги (1,6 трлн).
«Авито» занимает первое место среди площадок, позволяющих заказывать услуги. Удерживать лидерство невозможно без развития, и специалисты «Авито» постоянно работают над этим. Безопасность — на первом месте. Для спокойствия пользователей действует верификация провайдера и система рейтинга, формируют которую заказчики услуг.
У «Авито» есть и другие лайфхаки:
В перспективе планируют добавить возможность поиска исполнителя по геолокации и оплату услуг через «Авито».
— Каждый месяц возможностями сервисов «Авито» пользуются 60 млн человек;
— В базе — 200 млн активных объявлений;
— 20 млн продавцов;
— «Авито» занимает первое место среди площадок, позволяющих заказывать услуги.