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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Сколько зарабатывают новосибирцы на «Авито» — считаем чужие деньги

Сколько зарабатывают новосибирцы на «Авито» — считаем чужие деньги

16 августа 2024, 08:29
Фото: Авито Услуги
«Авито» давно перестал быть просто сайтом бесплатных объявлений, это целая вселенная, где можно найти практически всё. Возможностями сервиса активно пользуются жители Новосибирской области. Atas.info узнал, сколько можно заработать при помощи площадки.

Новосибирцы стремятся к образованию

Новосибирск — уникальный город. Это полностью подтверждает статистика «Авито Услуг». В топ-5 самых востребованных услуг в регионе прочно вошли обучение и курсы, когда как в среднем по России этой категории среди лидеров нет.

Вся пятерка самых востребованных услуг у жителей Новосибирской области выглядит следующим образом:

  1. Красота и здоровье
  2. Обучение и курсы
  3. Деловые услуги
  4. Грузоперевозки
  5. Ремонт и отделка
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Три самые популярные услуги в Новосибирске

Если до этого речь шла про категории, то если говорить о непосредственно услугах, то в июле без дела точно не сидели мастера ногтевого сервиса. Именно на их навыки самый высокий спрос в регионе.

На втором месте оказались услуги парикмахеров. Эксперты «Авито» объясняют это просто: маникюр и необходимость ухаживать за волосами — регулярная потребность, как минимум ежемесячная.

А вот третье место выбивается из наметившейся тенденции. Здесь расположились консалтинговые услуги. Бизнесмены активно ищут на «Авито» помощь специалистов по юридическим, финансовым и другим вопросам.

Руководитель по стратегии и росту «Авито Услуг» Владислав ИльтяковРуководитель по стратегии и росту «Авито Услуг» Владислав Ильтяков
Руководитель по стратегии и росту «Авито Услуг» Владислав Ильтяков
Фото: Авито Услуги

Считаем деньги

Руководитель по стратегии и росту «Авито Услуг» Владислав Ильтяков объясняет: рынок услуг — большой сектор экономики.

«На рынке услуг 6,7 млн провайдеров, которые оказывают услуги по всей стране в этот самый момент. Они выполнили в 2023 году 3,4 млрд заказов на сумму более 16 трлн рублей. Рынок очень разнородный, категории самые разные — начиная от мастеров маникюра и репетиторов до стройки, грузоперевозок, услуг для бизнеса. В сфере услуг заняты 36% „частников“ (это ¼ от трудоспособного населения) и 21% компаний. Если переводить эти цифры на количество человек, то в сфере услуг заняты порядка 18 млн человек», — говорит Владислав Ильтяков.

В среднем в месяц «частники» на рынке услуг зарабатывают порядка 80 тысяч рублей. У бизнеса этот показатель значительно выше — почти 670 тысяч рублей.

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Кто зарабатывает больше

Доход напрямую зависит от категории услуг:

  1. Самые большие деньги зарабатывают на стройке (средний чек превышает 650 тысяч рублей за услугу);
  2. Затем идет ремонт помещений (176 тысяч);
  3. Производство и обработка приносит в среднем 70 тысяч рублей в месяц;
  4. Благоустройство территории и аренда оборудования (50 тысяч рублей);
  5. Проведение праздников (42 тысячи рублей за услугу).

Больше всего исполнителей работает в сфере красоты и здоровья. Вторая по популярности сфера у исполнителей — IT, дизайн и маркетинг. Замыкает тройку сфера обучения.

В 2023 году на рынке услуг в России больше всего заработали участники строительной отрасли (3,3 трлн рублей). В IT, дизайне и маркетинге оборот составил 1,9 трлн рублей. На третьем месте оказались транспортные услуги (1,6 трлн).

Безопасность и удобство

«Авито» занимает первое место среди площадок, позволяющих заказывать услуги. Удерживать лидерство невозможно без развития, и специалисты «Авито» постоянно работают над этим. Безопасность — на первом месте. Для спокойствия пользователей действует верификация провайдера и система рейтинга, формируют которую заказчики услуг.

У «Авито» есть и другие лайфхаки:

  • Для удобства есть календари бронирования — так проще определиться со свободной датой;
  • Возможность делать заявки. Это очень облегчает жизнь, если заказ сложный и требует времени. Например, ремонт или вовсе стройка;
  • Фильтр срочных услуг для ускоренного поиска исполнителя, готового выполнить заказ оперативно.

В перспективе планируют добавить возможность поиска исполнителя по геолокации и оплату услуг через «Авито».

Фото: Авито Услуги

Факты об «Авито» в цифрах

— Каждый месяц возможностями сервисов «Авито» пользуются 60 млн человек;
— В базе — 200 млн активных объявлений;
— 20 млн продавцов;
— «Авито» занимает первое место среди площадок, позволяющих заказывать услуги.

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#Экономика#Новосибирск#Услуги
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