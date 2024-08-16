Состояние Октябрьского моста — предаварийное: мэр получил предостережение

Что касается Димитровского моста, то его готовность составляет 11%. Ремонт разделен на два этапа, последний сделают в 2025 году. Там тоже были проблемы с подрядчиком, но их решили. Как сообщили в прокуратуре, отставаний от графика сейчас нет, но темпы работ очень низкие. Из-за этого мэру внесли предостережение о недопустимости срыва сроков завершения ремонта на двух мостах.