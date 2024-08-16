Состояние Октябрьского моста — предаварийное: мэр получил предостережение

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Прокуратура вместе с мэром Максимом Кудрявцевым приехали проверить ход работы по ремонту на Октябрьском и Димитровском мостах.
В настоящий момент готовность первой переправы составляет 61%, ранее ее техническое состояние оценивалось как предаварийное. Подрядчик не раз срывал сроки ремонта, хотя мост планируется доделать до конца 2024 года. С нерадивой компанией «СпецТрансСтрой» расторгают договор. Пока на переправе завершается только первый этап ремонта.
Что касается Димитровского моста, то его готовность составляет 11%. Ремонт разделен на два этапа, последний сделают в 2025 году. Там тоже были проблемы с подрядчиком, но их решили. Как сообщили в прокуратуре, отставаний от графика сейчас нет, но темпы работ очень низкие. Из-за этого мэру внесли предостережение о недопустимости срыва сроков завершения ремонта на двух мостах.