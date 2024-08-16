Стала известна причина «взрыва» в частном доме в Новосибирске

Инцидент произошел ранним утром 16 августа, в доме находился мужчина, он получил ожог руки. Его супруга с ребенком в момент происшествия находились в другом месте. На кадрах, предоставленных очевидцами, запечатлена яркая вспышка, которая оказалась спровоцирована ударом молнии.