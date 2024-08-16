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Стала известна причина «взрыва» в частном доме в Новосибирске

Стала известна причина «взрыва» в частном доме в Новосибирске

16 августа 2024, 04:00
Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»
Причиной «взрыва» в частном доме в Ленинском районе стала молния, именно она дала такой эффект, это следует из опубликованного видео.

Инцидент произошел ранним утром 16 августа, в доме находился мужчина, он получил ожог руки. Его супруга с ребенком в момент происшествия находились в другом месте. На кадрах, предоставленных очевидцами, запечатлена яркая вспышка, которая оказалась спровоцирована ударом молнии.

Спасатели прибыли на место после возникновения пожара. Точную причину возгорания установят дознаватели, подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Взрыв и пожар произошли в Ленинском районе Новосибирска
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