Стала известна причина «взрыва» в частном доме в Новосибирске

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Инцидент произошел ранним утром 16 августа, в доме находился мужчина, он получил ожог руки. Его супруга с ребенком в момент происшествия находились в другом месте. На кадрах, предоставленных очевидцами, запечатлена яркая вспышка, которая оказалась спровоцирована ударом молнии.
Спасатели прибыли на место после возникновения пожара. Точную причину возгорания установят дознаватели, подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.