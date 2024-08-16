Стали известны самые худшие общежития для студентов в Новосибирске — народный рейтинг

Самое маленькое количество звезд и самое большое количество негативных отзывов получило общежитие №1 Новосибирского кооперативного техникума имени А. Н. Косыгина. Оно расположено на улице Чаплыгина, 4. Постояльцы оценили его на 1,8 баллов, объясняя это тем, что там плохие условия для жизни. Например, студенты сами покупают всю технику, матрац, иногда меняют скрипучие кровати. Хотя такая практика наблюдается во многих общежитиях. Также поступают жалобы на злую вахтершу.