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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Как живут студенты

Стали известны самые худшие общежития для студентов в Новосибирске — народный рейтинг

16 августа 2024, 04:04
Фото: 1MI
Как живут студенты

Названы самые худшие общежития для студентов в Новосибирске

Скоро начнется новый учебный год и будущие студенты интересуются, какие условия бывают в общежитиях Новосибирска: изучаем данные сервисов с отзывами.

Студенты оставляют свои отзывы в 2ГИС, а также ставят оценки общежитиям. Самая максимальная — до 5 баллов.

Самое маленькое количество звезд и самое большое количество негативных отзывов получило общежитие №1 Новосибирского кооперативного техникума имени А. Н. Косыгина. Оно расположено на улице Чаплыгина, 4. Постояльцы оценили его на 1,8 баллов, объясняя это тем, что там плохие условия для жизни. Например, студенты сами покупают всю технику, матрац, иногда меняют скрипучие кровати. Хотя такая практика наблюдается во многих общежитиях. Также поступают жалобы на злую вахтершу.

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Общежитие №1 СГУВТ на Красном проспекте, 75 тоже получило плохую оценку — всего 2,6 балла. Постояльцы пишут, что комендант закрывает туалеты, а ключи выдает под подпись. Еще многих задевает то, что на студенческую парковку не пускают автомобили обучающихся, а только сотрудников.

Общежитие №3 СибГУТИ на Бориса Богаткова, 63 оценивают на 3 звезды. Больше всего жалоб поступает из-за грубой вахтерши. Также студентов огорчает неработающий душ по четвергам.

Общежитие №5 НГТУ на улице Блюхера, 30/1 получило 3,2 звезды. Студенты пишут, что там все очень старое, отсутствует кухня и оно кишит тараканами, пишет «АиФ-Новосибирск».

Общежитие медицинского колледжа на улице Дмитрия Донского, 23А заработало 3,4 звезды. Пользователи сервиса пишут, что там сделан плохой ремонт. Еще многих раздражают курящие в помещениях студенты, а также тараканы в комнатах.

Тем временем в Новосибирске продолжают строить кампус мирового уровня НГУ, по которому водили премьер-министра Михаила Мишустина.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Рейтинг#Студенты#Общежитие
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