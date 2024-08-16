Старый и неработающий 16 лет фонтан за ДК Горького восстановят в Новосибирске

Дворец культуры им. Горького, который является объектом культурного наследия, будут реставрировать в Новосибирске. Вместе с ДК в порядок приведут старый фонтан. Он не функционирует 16 лет. Дело в том, что его каркас начал разрушаться, поэтому воду слили и он простоял столько времени пустым и неработающим.