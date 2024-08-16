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Фонтан не работает

Старый и неработающий 16 лет фонтан за ДК Горького восстановят в Новосибирске

16 августа 2024, 05:18
Фото: 2ГИС
Фонтан не работает
О реконструкции фонтана за ДК Горького сообщили в департаменте культуры мэрии Новосибирска.

Дворец культуры им. Горького, который является объектом культурного наследия, будут реставрировать в Новосибирске. Вместе с ДК в порядок приведут старый фонтан. Он не функционирует 16 лет. Дело в том, что его каркас начал разрушаться, поэтому воду слили и он простоял столько времени пустым и неработающим.

Новость о реконструкции пока лишь находится на стадии проекта. Департамент собирается внести предложение в проект бюджета города на 2025 гг. В благоустройство включат территорию ДК, передают «Новосибирские новости». Там планируют обновить газоны, деревья, высадить цветы, отремонтировать освещение.

В Новосибирске так и не могут сдать Первомайский сквер. Сроки завершения реконструкции переносились несколько раз и к 15 августа он так и не был готов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Благоустройство#Фонтан#Реконструкция#ДК
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